Десятки пассажиров в стрессе: к чему приводят опасные маневры водителей на дорогах - ВИДЕО

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел обратился к водителям в связи с бесперебойным движением общественного транспорта.

Как сообщили в ЦИУТ, в обращении говорится:

«На дорогах столицы нарушение правил дорожного движения водителями некоторых легковых автомобилей приводит к тому, что маршрутные автобусы становятся участниками ДТП. Анализ нескольких таких аварий, зафиксированных камерами наблюдения, позволяет говорить о том, что в ряде случаев водители внезапно выезжают на полосу движения автобусов, переполненных пассажирами, не соблюдают надлежащую дистанцию и по невнимательности совершают ДТП.

В результате дорожно-транспортного происшествия не только создается угроза жизни пассажиров, но и возникает необходимость высаживать их из салона, сам автобус - участник аварии выходит из строя, а для восстановления движения по маршруту требуется выделить заменяющий транспорт. Таким образом, в результате безответственного отношения одного водителя к правилам дорожного движения десятки пассажиров подвергаются опасности и стрессу, а также сталкиваются с дополнительной потерь времени.

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел призывает водителей быть более внимательными по отношению к маршрутным автобусам, соблюдать безопасную дистанцию, не выезжать внезапно на полосы движения автобусов и строго соблюдать правила дорожного движения».