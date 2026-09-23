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Общество

Домашние продукты не требуют сертификата: AQTA внесла ясность

Джамиля Суджадинова11:12 - Сегодня
Домашние продукты не требуют сертификата: AQTA внесла ясность

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана заявило, что на сегодняшний день для пищевой продукции, приготовленной в домашних условиях и реализуемой на рынке, требования об обязательной сертификации не установлены. 

Как сообщили в агентстве, регулирование этой сферы предусмотрено Государственной программой по обеспечению безопасности пищевых продуктов в Азербайджанской Республике на 2027-2032 годы, утвержденной распоряжением Президента Азербайджана от 10 сентября 2026 года. Согласно документу, соответствующий механизм планируется сформировать в период с 2028 по 2032 год.

В AQTA отметили, что речь идет не о введении требований к уже действующим производителям домашних продуктов, а о создании правового механизма, который позволит такой продукции официально выходить на рынок. В настоящее время отдельного механизма для размещения на рынке продуктов, приготовленных в домашних условиях и семейных хозяйствах, не существует.

Необходимость регулирования данной сферы в агентстве связывают прежде всего с обеспечением безопасности потребителей. Согласно проведенному анализу, в 2024–2025 годах и за первые восемь месяцев 2026 года в Азербайджане было зарегистрировано 241 пищевое отравление. Из них 137 случаев, или 57%, произошли в бытовых условиях.

При этом, по данным AQTA, 47% зарегистрированных бытовых отравлений были связаны с употреблением консервированной продукции неизвестного происхождения. В агентстве считают, что отсутствие возможности отследить происхождение такой продукции повышает риски для здоровья потребителей и требует создания механизмов контроля ее безопасности.

В рамках Государственной программы планируется разработать предложения по организации выхода домашних продуктов и продукции семейных хозяйств на рынок, сформировать необходимую нормативно-правовую базу и внедрить соответствующий механизм регулирования.

В AQTA подчеркнули, что одной из задач будущей системы станет не только обеспечение безопасности продуктов, но и создание возможностей для производителей реализовывать продукцию на легальном рынке.

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