Она возвращает Карабах к жизни: история женщины-кинолога, которая каждый день ищет мины - в интервью 1news.az

Труднее всего бывает найти жемчуг в природе — редкий, настоящий и скрытый от глаз.

Но благодаря Агентству Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) нам удалось найти такую жемчужину — человека, чья работа требует не только профессиональных знаний, но и невероятной смелости, выдержки и силы духа.

В интервью специально для 1news.az кинолог-сапёр Агентства Азербайджанской Республики по разминированию Афсана Байрамова рассказала о своей работе, взаимном доверии с четвероногим напарником, первой операции по разминированию, профессиональной подготовке в Камбодже и о том, что заставляет её каждый день выходить на опасную территорию.

В нашем веке женщина играет одну из главных ролей в самых разных сферах жизни. Её давно перестали воспринимать исключительно как «слабый пол». И наша главная героиня — яркое тому доказательство. Афсана Байрамова — девушка невероятной силы воли и смелости, которая сегодня вместе со своим четвероногим напарником очищает один из самых прекрасных уголков нашей страны — Карабах — от мин и других взрывоопасных предметов.

Проблема заминирования территорий Карабаха и Восточного Зангезура остаётся одной из главных угроз безопасности людей и масштабных восстановительных работ. После завершения активных боевых действий сотни людей пострадали в результате взрывов мин. За каждым освобождённым от мин участком — огромный труд сапёров, кинологов и других специалистов, которые изо дня в день возвращают эту землю к жизни.

Работы по разминированию ведутся непрерывно. И среди тех, кто выходит на опасные территории, — Афсана Байрамова.

Сама Афсана родом из Зангиланского района. Для нашей героини эта работа имеет и особое личное значение. Она является дочерью участника Первой Карабахской войны — её отец Байрамов Адыгёзал Агали оглы принимал участие в боях за Зангилан.

«Мой отец — участник Первой Карабахской войны, он принимал участие в боях за Зангилан. С 2023 года я работала сапёром. Принимала участие в работах по разминированию сёл Башгервенд, Намирали и Гюллюджа Агдамского района.

Когда вместе с нами начала работать группа минно-розыскных собак, у меня появился интерес к работе кинолога. После прохождения определённых тренировок и сдачи экзаменов я продолжила свою деятельность уже в этом направлении.

Масштаб угрозы, которую представляют мины и другие взрывоопасные предметы на освобождённых от оккупации территориях Азербайджана, огромен. Обеспечение безопасности этих земель — одно из важнейших условий для возвращения людей в родные края. Я тоже хотела стать частью этого процесса и своим трудом внести вклад в безопасное будущее людей.

Здесь наши профессиональные навыки, а также терпение, внимательность и чувство ответственности ежедневно проходят испытание», — рассказывает Афсана.

Она вспоминает, что с детства была особенно привязана к собакам, а сегодня эта любовь стала частью её профессиональной деятельности:

«Моя собака для меня — не просто миноискатель, но и мой друг, мой напарник. За время, проведённое вместе, начинаешь чувствовать по её взгляду, движениям и малейшим изменениям в поведении, чего она хочет. Она также узнаёт мой голос, мои движения и реакции».

Для неё работа с собакой — это не просто выполнение поставленной задачи. Это постоянный диалог, основанный на взаимном доверии. В опасной зоне малейшая ошибка может иметь серьёзные последствия, поэтому кинолог должен понимать своего напарника буквально с полуслова.

Первую операцию Афсана помнит до сих пор:

«Когда я впервые вышла на территорию для поиска мин, естественно, были определённое волнение и чувство ответственности. Ведь речь идёт не об обычной работе — здесь каждый шаг и каждое решение имеют большое значение.

Тренировки, практический опыт, строгое соблюдение правил безопасности и доверие к команде помогают сохранять хладнокровие в такие моменты. Первая операция помогла мне глубже осознать ответственность этой работы, а каждый новый успех лишь повышает мотивацию».

Именно поэтому в этой профессии нет места невнимательности. Сложный рельеф, жара, продолжительная работа на местности и минная угроза требуют физической и психологической выносливости.

Особую сложность создают погодные условия. При высокой температуре возможности собак ограничиваются. Сильный ветер также может стать причиной остановки работы, поскольку способен разносить запах взрывчатых веществ в разные стороны.

«Если продолжить работу, собака может пропустить мину», — объясняет Афсана.

Но, по её словам, самое важное в такой работе — психологическая подготовка.

«Нельзя допускать даже малейшего снижения концентрации», — говорит она.

Страх в таких условиях полностью исключить невозможно. Но профессионализм заключается не в том, чтобы никогда не испытывать тревогу, а в способности действовать правильно, несмотря на неё.

Важную роль в её профессиональном становлении сыграла и международная подготовка. В прошлом году Афсана прошла в Камбодже четырёхмесячный курс подготовки кинологов-сапёров, организованный Центром разминирования этой страны.

Во время обучения она совершенствовала навыки работы с минно-розыскной собакой на минном поле, училась правильно оценивать её поведение и реакции, формировать взаимопонимание между кинологом и собакой, правильно направлять животное во время поиска. Кроме того, она получила знания по оказанию первой медицинской помощи и распознаванию взрывоопасных предметов. Сегодня все эти навыки востребованы на освобождённых территориях Азербайджана.

Для Афсаны каждый очищенный участок — это не просто территория, на которой больше нет мин. За ним она видит будущее.

«Территория, на которой мы сегодня работаем, завтра может стать местом, где будет стоять дом семьи, где будут играть дети, проходить дорога или находиться сельскохозяйственные угодья. Эта мысль не только повышает нашу ответственность, но и придаёт нам дополнительные силы.

Наша самая большая мечта — чтобы однажды мы говорили на этих территориях не о минной опасности, а о безопасной и благополучной жизни людей», — рассказывает она.

Однако даже после проделанной сапёрами работы безопасность людей во многом зависит от их собственного поведения. Афсана обращается к тем, кто возвращается на освобождённые территории, с простым, но крайне важным призывом: не рисковать собственной жизнью.

«Я призываю всех быть внимательными и строго соблюдать правила минной безопасности. Гражданам не следует заходить на незнакомые территории, если они не уверены в их безопасности, нельзя прикасаться к подозрительным предметам и необходимо серьёзно относиться к предупреждениям о минной угрозе», — говорит она.

История Афсаны Байрамовой — это история не только о минах, собаках и опасной работе. Это история о человеке, который каждый день выходит навстречу опасности ради того, чтобы другие могли жить без страха.

Именно поэтому страна должна знать своих героев в лицо. Потому что за безопасными дорогами, восстановленными сёлами и возвращением людей на родные земли стоят конкретные люди — те, кто каждый день рискует, трудится и шаг за шагом возвращает освобождённым территориям самое главное — жизнь.