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Новый фильм InvestAZ PRO APP показывает, что на самом деле стоит за профессиональными решениями - ФОТО

First News Media14:30 - Сегодня
Новый фильм InvestAZ PRO APP показывает, что на самом деле стоит за профессиональными решениями - ФОТО

На мероприятии с участием представителей СМИ ЗАО «Инвестиционная компания Invest-AZ» представило новый рекламный фильм, посвященный приложению InvestAZ PRO.

Перед премьерным показом гостям рассказали о замысле фильма и ключевой идее кампании.

В фильме снялись пятикратный чемпион мира по каратэ и призёр Олимпийских игр Рафаэль Агаев, альпинистка Вафа Мусаева, покорившая Эверест, и двукратный чемпион мира по тамблингу Тофиг Алиев.

Этих героев, представляющих три разных вида спорта, объединяют не только достижения, но и невидимые этапы пути к успеху. Их путь складывается из чётко поставленной цели, оценки рисков, продуманной стратегии и умения действовать в нужный момент.

Подготовка к восхождению, решение, принятое за долю секунды на татами, и точность на акробатической дорожке, где нет права на ошибку, складываются в фильме в одну мысль: контроль начинается ещё до того, как достигнут результат.

Три истории успеха - одна система принятия решений

Кампания «Контроль в твоих руках» переносит в мир инвестиций подход к мышлению и принятию решений, которым герои руководствуются в жизни. Умение Вафы Мусаевой заранее просчитывать риски, способность Рафаэля Агаева выбирать нужный момент и точность, с которой Тофиг Алиев выполняет даже сложнейшие элементы, раскрывают общий принцип: потенциал превращается в результат, только когда умеешь им управлять.

Фильм соединяет три разных мира в едином ритме и раскрывает главное обещание InvestAZ PRO APP: следить за рынком, совершать сделки, управлять счетами и средствами — и контролировать весь процесс на одной платформе.

Разные финансовые рынки - один счёт и полный контроль

InvestAZ PRO App открывает пользователям доступ к различным финансовым рынкам. В приложении можно отслеживать изменение цен в реальном времени, составлять списки избранных инструментов, размещать рыночные и отложенные ордера, а также просматривать историю операций.

На одной платформе пользователи могут совершать сделки с широким спектром финансовых инструментов, пополнять счета и выводить средства, переводить деньги между счетами и отслеживать баланс.

Приложением можно пользоваться в гостевом режиме без регистрации. Также доступен демо счет, на котором можно испытывать стратегии без использования реальных средств.

Стать PRO может каждый - нужно лишь раскрыть свой потенциал и взять управление в свои руки

Кампания представляет инвестирование как процесс, требующий информации, подготовки и дисциплины, а не случайных решений. Здесь понятие «PRO» отражает прежде всего подход к принятию решений, а не уровень опыта.

Приложение InvestAZ PRO доступно для скачивания в App Store и Google Play.

Об InvestAZ

ЗАО «Инвестиционная компания Invest-AZ» (лицензия № 087986) — лицензированная инвестиционная компания, предоставляющая услуги в Азербайджане. Клиентам с разным уровнем опыта компания предлагает выгодные тарифы, качественное исполнение сделок, аналитическую информацию и профессиональную поддержку.

Контакты для СМИ
Эльвин Аскеров
E-mail: [email protected]
Телефон: (+994) 77 543 21 52

Адрес: Хатаинский район, ул. Фазаила Байрамова, 28F, AZ1025, Баку, Азербайджан
Телефон: *1234 или (+994 12) 488 0 588
E-mail: [email protected]
Сайт: Медиацентр InvestAZ

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