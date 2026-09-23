Новый фильм InvestAZ PRO APP показывает, что на самом деле стоит за профессиональными решениями - ФОТО
На мероприятии с участием представителей СМИ ЗАО «Инвестиционная компания Invest-AZ» представило новый рекламный фильм, посвященный приложению InvestAZ PRO.
Перед премьерным показом гостям рассказали о замысле фильма и ключевой идее кампании.
В фильме снялись пятикратный чемпион мира по каратэ и призёр Олимпийских игр Рафаэль Агаев, альпинистка Вафа Мусаева, покорившая Эверест, и двукратный чемпион мира по тамблингу Тофиг Алиев.
Этих героев, представляющих три разных вида спорта, объединяют не только достижения, но и невидимые этапы пути к успеху. Их путь складывается из чётко поставленной цели, оценки рисков, продуманной стратегии и умения действовать в нужный момент.
Подготовка к восхождению, решение, принятое за долю секунды на татами, и точность на акробатической дорожке, где нет права на ошибку, складываются в фильме в одну мысль: контроль начинается ещё до того, как достигнут результат.
Три истории успеха - одна система принятия решений
Кампания «Контроль в твоих руках» переносит в мир инвестиций подход к мышлению и принятию решений, которым герои руководствуются в жизни. Умение Вафы Мусаевой заранее просчитывать риски, способность Рафаэля Агаева выбирать нужный момент и точность, с которой Тофиг Алиев выполняет даже сложнейшие элементы, раскрывают общий принцип: потенциал превращается в результат, только когда умеешь им управлять.
Фильм соединяет три разных мира в едином ритме и раскрывает главное обещание InvestAZ PRO APP: следить за рынком, совершать сделки, управлять счетами и средствами — и контролировать весь процесс на одной платформе.
Разные финансовые рынки - один счёт и полный контроль
InvestAZ PRO App открывает пользователям доступ к различным финансовым рынкам. В приложении можно отслеживать изменение цен в реальном времени, составлять списки избранных инструментов, размещать рыночные и отложенные ордера, а также просматривать историю операций.
На одной платформе пользователи могут совершать сделки с широким спектром финансовых инструментов, пополнять счета и выводить средства, переводить деньги между счетами и отслеживать баланс.
Приложением можно пользоваться в гостевом режиме без регистрации. Также доступен демо счет, на котором можно испытывать стратегии без использования реальных средств.
Стать PRO может каждый - нужно лишь раскрыть свой потенциал и взять управление в свои руки
Кампания представляет инвестирование как процесс, требующий информации, подготовки и дисциплины, а не случайных решений. Здесь понятие «PRO» отражает прежде всего подход к принятию решений, а не уровень опыта.
Приложение InvestAZ PRO доступно для скачивания в App Store и Google Play.
Об InvestAZ
ЗАО «Инвестиционная компания Invest-AZ» (лицензия № 087986) — лицензированная инвестиционная компания, предоставляющая услуги в Азербайджане. Клиентам с разным уровнем опыта компания предлагает выгодные тарифы, качественное исполнение сделок, аналитическую информацию и профессиональную поддержку.
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Эльвин Аскеров
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