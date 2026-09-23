В Азербайджане ожидается до 32 градусов тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщает 1news.az, об этом распространила информацию Национальная гидрометеорологическая служба.

Согласно информации, ночью и утром местами прогнозируется слабый туман. Юго-восточный ветер вечером сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 20–23°, днем - 27–32° тепла. Атмосферное давление будет находиться на уровне 759 мм ртутного столба, относительная влажность — ночью 70–80%, днем 60–65%.

В районах Азербайджана погода в основном будет без осадков, однако вечером местами в Губа-Гусарском регионе ожидаются кратковременные дожди. Есть вероятность, что осадки местами носить ливневый характер, пройдут грозы и выпадет град. Ночью и утром в горных районах возможен туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит: ночью 18–22°, днем 30–35° тепла; в горах ночью 12–17°, днем 21–26° тепла.