В метро Баку могут увеличить число вагонов в составах

Бакинский метрополитен рассматривает возможность запуска составов из семи вагонов на «фиолетовой» линии в случае существенного увеличения пассажиропотока.

Как сообщил руководитель отдела по связям с общественностью Департамента коммуникаций ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов, с сегодняшнего дня пассажиры могут бесплатно пользоваться входом на станции «Автовокзал» и «Ходжасан». Ожидается, что это позволит снизить транспортную нагрузку на въездах в столицу, однако одновременно может привести к росту числа пассажиров метро.

По словам представителя метрополитена, на пассажиропоток также повлияли работы в рамках проекта разделения «красной» и «зеленой» линий. В связи с реализацией проекта движение по туннелю между станциями «28 Мая» и «Низами» было ограничено, что ранее привело к снижению количества пассажиров в метро.

В настоящее время на линиях используются составы из пяти вагонов. При этом, по словам Мамедова, пока существенного увеличения пассажиропотока не наблюдается.

В случае дальнейшего роста нагрузки метрополитен может увеличить вместимость поездов на «фиолетовой» линии и перевести их на эксплуатацию в составе семи вагонов.

Источник: Oxu.az