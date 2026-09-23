Израиль заявил о ликвидации в Газе главы финансового департамента ХАМАС

Израильские военные устранили в секторе Газа главу финансового департамента радикального палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Абу Альвана.

Об этом говорится в совместном заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца.

Точечная ликвидация была проведена в городе Хан-Юнис на юге анклава, отмечается в сообщении.

«Мы продолжим выслеживать командиров и боевиков ХАМАС, бороться с источниками его финансирования и разрушать его террористическую инфраструктуру. Мы не позволим ХАМАС восстановить силы и не остановимся, пока ХАМАС не исчезнет из сектора Газа», — указывается в заявлении.

Источник: ТАСС