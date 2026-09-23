В Кенгерли члены одной семьи попали в ДТП, погиб младенец - ФОТО

В Кенгерлинском районе члены одной семьи попали в ДТП, погиб младенец.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, инцидент произошел на территории села Хок.

Так, в результате опрокидывания автомобиля марки KIA с государственным регистрационным знаком 77-KS-302 пострадали находившиеся в салоне Гулиев Магрур Мешур оглу (1994 года рождения) и его супруга Гулиева Гюлара Эльчин гызы (2000 года рождения). Их малолетний ребенок Раван Гасымов (2026 года рождения) скончался.

Пострадавшие госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи Больницы Нахчыванской Автономной Республики.

На место происшествия были привлечены сотрудники полиции, по факту ведется расследование.