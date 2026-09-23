Азербайджан запускает новый промышленный цикл. Каким он будет?

Мировой спрос на металлы меняется быстрее, чем сама структура традиционной горнодобывающей промышленности.

Энергопереход, электромобили, системы хранения энергии, полупроводники и инфраструктура искусственного интеллекта требуют все больших объемов металлов и стратегических минералов. Вместе с этим меняется и сама экономическая ценность ресурса - все большую роль играет уже не только то, сколько сырья страна способна извлечь из недр, но и то, какую часть его стоимости она способна создать внутри собственной экономики.

Для Азербайджана, обладающего значительной минерально-сырьевой базой и выгодным географическим положением на пересечении международных транспортных коридоров, глобальная перестройка рынка открывает возможности для нового промышленного цикла. Вопрос уже не просто в расширении добычи, а в том, чтобы превратить ресурсную базу в основу более глубокой переработки, новых производств и экспортных цепочек.

Именно на это направлена новая Госпрограмма по развитию горнодобывающей (металлорудной) и металлургической промышленности Азербайджана на 2027–2030 годы. Она создает предпосылки для глубокой трансформации отрасли - от геологоразведки и добычи до обогащения, переработки и выпуска продукции более высоких переделов. Ее масштаб выходит далеко за рамки отдельной отрасли - речь идет о формировании новой промышленной архитектуры и более эффективном использовании ресурсного потенциала страны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании 22 сентября обозначил задачу предельно конкретно - развитие горнодобывающей и металлургической промышленности должно стать одним из направлений долгосрочной экономической политики страны.

В ходе совещания были представлены ключевые параметры Госпрограммы, ее инвестиционные ориентиры и основные направления предстоящего развития отрасли. Министр экономики Микаил Джаббаров в своем выступлении особо подчеркнул необходимость смещения акцента с экспорта сырья на его переработку внутри страны и последовательное наращивание добавленной стоимости. «Основные цели программы просты: это не наращивание добычи сырья, а главным образом переработка ее внутри страны и создание более высокой добавленной стоимости», - отметил он.

От сырьевой базы к промышленной цепочке

Потенциал для такого перехода у Азербайджана уже сформирован. В стране имеются подтвержденные запасы черных, цветных и драгоценных металлов, действует производственная база по алюминию, меди и черной металлургии, имеются энергетическая инфраструктура и необходимые кадры. Дополнительным фактором становятся новые ресурсные возможности на освобожденных от оккупации территориях.

Программа определяет ключевые направления для достижения этой цели, как отметил министр, к ним относятся расширение минерально-сырьевой базы, наращивание действующих производственных мощностей и реализация новых проектов.

Основными направлениями определены железная руда, алюминий, медь и золото. Однако перечень не считается окончательным. Геологоразведка должна дать возможность выявлять новые запасы и постепенно вовлекать экономически эффективные месторождения в промышленный оборот. Важность такого подхода очевидна - промышленная политика начинается не с конкретного завода, а значительно раньше, с понимания того, какой ресурсной базой страна будет располагать в перспективе.

Именно поэтому отдельное место в программе занимает геологоразведка. Здесь предусмотрены совершенствование правовой базы, создание единой электронной геологической информационной базы и внедрение международных стандартов отчетности. Планируется также расширение геологоразведочных работ в Карабахе и Восточном Зангезуре.

На первом этапе акцент будет сделан на использовании уже имеющегося сырья и увеличении добычи на действующих месторождениях. Расширение ресурсной базы предусматривается за счет месторождений «Демирли», «Сёюдлю», «Филизчай», месторождений в Нахчыване и других перспективных площадей.

Но конечной точкой этой цепочки должна стать не добыча. «Касаясь развития цепочки стоимости, хочу отметить, что один из базовых принципов программы – выстраивание этой цепочки внутри страны - от добычи руды до производства конечного продукта. Естественно, это будет возможно не по всем видам сырья. Но мы с уверенностью можем сказать, что по ряду направлений это возможно и будет реализовано. То есть от разведки и добычи мы должны перейти к обогащению, переработке, выпуску полуфабрикатов и готовой продукции», - отметил Микаил Джаббаров.

Именно здесь проходит граница между увеличением добычи и промышленной трансформацией. Дополнительная тонна руды сама по себе увеличивает объем производства, но гораздо больший экономический эффект возникает тогда, когда внутри страны создается несколько последовательных стадий ее переработки.

Финансовые параметры

К 2030 году вклад горнорудной и металлургической отрасли в ВВП предусмотрено увеличить с 700 миллионов манатов до 1,8 миллиарда манатов, а годовой экспортный потенциал - с 1,3 миллиарда манатов до 3,4 миллиарда манатов на основе средних мировых цен 2025 года.

Для этого в 2027-2030 годах предусматриваются инвестиции в общем объеме 5,3 миллиарда манатов.

Причем значительная часть средств должна прийти не из государственного бюджета. Из 5,3 миллиарда манатов 1,1 миллиарда будет сформировано за счет госбюджета, 2,2 миллиарда - государственных предприятий, включая заемный капитал, еще 2 миллиарда - за счет частных фондов, включая заемный капитал. Таким образом, примерно 80% общего объема инвестиций предполагается привлечь из внебюджетных источников. Это делает инвестиционный климат одним из центральных вопросов всей программы.

Горнодобывающие и металлургические проекты требуют не только крупных первоначальных вложений, но и длительного периода до выхода на производство. Как отметил Микаил Джаббаров, в таких проектах период от принятия решения и начала реализации до производства составляет пять лет и более.

Следовательно, речь идет не просто о поиске денег на отдельные проекты. Необходима финансовая среда, способная выдерживать длинный инвестиционный цикл. «В этой связи важно расширить возможности кредитования на 10 лет и более, увеличить участие местных банков в финансировании крупных и долгосрочных проектов», - считает министр.

Одновременно предусматривается совершенствование налоговых, таможенных и инвестиционных стимулов, расширение поддержки промышленной и транспортной инфраструктуры, а также более широкое использование международных финансовых ресурсов.

Иными словами, государство рассматривает свою роль не только как источник финансирования, но и как создателя условий, при которых в отрасль сможет прийти долгосрочный частный капитал.

Дашкесан

Одним из ключевых проектов программы становится развитие железорудного направления в Дашкесане. Проект предусматривает поэтапное создание мощностей по добыче местной железной руды, ее обогащению и производству пеллеты. Параллельно планируется завод по производству горячебрикетированного железа.

Здесь особенно отчетливо проявляется логика новой промышленной цепочки. Железная руда должна пройти несколько стадий переработки внутри страны, а произведенное железо предполагается использовать как сырье для отечественных металлургических предприятий. То есть речь идет уже не просто о развитии добывающего объекта, а о создании связанной системы производства - от месторождения до металлургического предприятия. При этом параллельно расширяются и экспортные возможности.

Для реализации проекта необходима соответствующая инфраструктура. Согласно проекту программы, SOCAR должна создать необходимую газовую инфраструктуру для реализации проекта по добыче железной руды «Дашкесан» и обеспечения соответствующего кластера, а AzerGold будет развивать проекты по добыче железной руды, золота, меди и других металлов в рамках проекта «Дашкесан».

Так формируется еще один принцип программы - крупный ресурсный проект рассматривается в связке с энергетикой, инфраструктурой, переработкой и последующими промышленными переделами.

Алюминий

Еще более наглядно эта модель проявляется в алюминиевой промышленности, где у Азербайджана уже существует производственная база. В период действия программы планируется увеличить годовую мощность электролизного завода с 50 тысяч тонн до 100 тысяч тонн, а производство прокатной продукции - с 20 тысяч тонн до 50 тысяч тонн. Кроме того, предусмотрено создание завода кальцинирования и обжига анодов и производство блоков углеродных анодов.

Таким образом, задача состоит как в увеличении выпуска первичного алюминия, так и в последовательном расширении производства продукции более высоких переделов.

Параллельно будут продолжены исследования месторождений алунита «Зейлик». Их задача - определить экономический потенциал дополнительной сырьевой базы с использованием современных технологий.

Экономический результат сформулирован конкретно: объем экспорта «Азералюминия» планируется увеличить с 252 миллионов манатов в 2025 году до 510 миллионов манатов в 2030 году.

При этом в перспективе рассматривается еще более крупный проект. «Исходя из проявленного интереса, в том числе со стороны иностранных инвесторов, в настоящее время изучается возможность создания нового предприятия по производству первичного алюминия годовой мощностью около 200 тысяч тонн», - сказал министр.

Расширение экспортного потенциала

Отдельное направление программы - медь, золото и серебро. Планируется увеличить производство меди, расширить производство золота за счет существующих и новых проектов. В результате общий объем экспорта меди, золота и серебра, согласно прогнозу, должен вырасти с 600 миллионов манатов в 2025 году до 1,6 миллиарда манатов в 2030 году. Расчет сделан на основе средних мировых цен 2025 года, отметил Микаил Джаббаров.

Дополнительные возможности связаны с расширением сырьевой базы. В последующий период планируется оценить возможности вовлечения в экономический оборот запасов меди, цинка и свинца на полиметаллическом месторождении «Филизчай», а также потенциал использования примерно 470 тысяч тонн дополнительных запасов меди месторождения «Демирли».

Таким образом, программа одновременно работает с двумя горизонтами. Первый - конкретные проекты, которые должны дать результат до 2030 года. Второй - подготовка ресурсной базы для следующего этапа промышленного роста.

Средний коридор как часть промышленной стратегии

Для металлургии наличие сырья - только одна часть уравнения, не менее важен вопрос, как доставить его к производству и затем вывести готовую продукцию на рынок.

В этом отношении географическое положение Азербайджана становится самостоятельным промышленным преимуществом.

«Расположение нашей страны на Среднем коридоре и ее ключевая роль в этом направлении также имеют большое значение», - подчеркнул глава Минэкономики. «Бакинский порт и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс создают существенные логистические возможности. Свободная экономическая зона Алят и другие наши промышленные зоны обеспечивают дополнительные возможности. Конкурентоспособные цены на энергоносители также являются важным преимуществом нашей страны. Кроме того, доступ к сырьевому потенциалу Центральной Азии и Южного Кавказа может расширить региональные перерабатывающие возможности Азербайджана», - сказал он.

Значение транспортной инфраструктуры выходит за пределы логистики. Доступ к транспортным коридорам позволяет рассматривать Азербайджан не только как источник минерального сырья, но и как потенциальную площадку для его переработки. В долгосрочной перспективе это может связать ресурсные возможности Южного Кавказа и Центральной Азии с производственными мощностями Азербайджана.

Как отметил министр, сегодня просматривается серьезный потенциал для регионального перерабатывающего центра: «Одна из долгосрочных целей – оценить возможность превращения Азербайджана в региональный перерабатывающий центр по стратегическим минералам».

Эта задача непосредственно связана с изменением мировой структуры спроса: «В ближайшие 10 лет ожидается дальнейший рост мирового спроса на эти металлы. Прогнозируется увеличение цен на алюминий на 23 процента, медь – на 21 процент, цинк – на 15 процентов, золото – на 10 процентов».

Но сама динамика цен не является гарантией экономического эффекта. Чтобы воспользоваться ростом спроса на металлы, стране необходимо иметь возможность производить и перерабатывать их в нужном объеме и доставлять на рынки. Именно поэтому в программе ресурсная политика, промышленная политика и транспортная инфраструктура рассматриваются как взаимосвязанные элементы.

За пределами отрасли

Эффект от реализации программы должен выйти далеко за рамки непосредственно горнодобывающих и металлургических предприятий. Рост производства означает дополнительный спрос на грузовые перевозки, логистику, оборудование, услуги подрядчиков и местных поставщиков. Расширение производства полуфабрикатов создает предпосылки для появления новых промышленных направлений. Одновременно увеличивается потребность в квалифицированных кадрах, что создает дополнительный стимул для развития технического образования и научно-исследовательской базы.

Особое значение это имеет для регионов. Новые производственные мощности способны увеличивать экономическую активность и занятость там, где формируется соответствующая ресурсная и инфраструктурная база.

Поэтому Госпрограмма в конечном счете выходит за рамки узкой отраслевой политики, затрагивая инвестиции, транспорт, энергетику, образование, региональное развитие и частное предпринимательство.

Для координации этой работы определены конкретные участники.

- Общее регулирование, координация и контроль будут осуществляться Кабинетом министров.

- Министерство экономики должно обеспечить поощрение инвестиций, государственную поддержку, промышленную политику и развитие промышленной инфраструктуры.

- Министерство экологии и природных ресурсов будет поддерживать совершенствование правовой базы, геологических стандартов и системы отчетности, а также проведение геологической разведки.

- SOCAR должна создать необходимую газовую инфраструктуру для реализации проекта по добыче железной руды «Дашкесан» и обеспечения соответствующего кластера.

- AzerGold будет развивать проекты по добыче железной руды, золота, меди и других металлов в рамках проекта «Дашкесан».

- Азербайджанский инвестиционный холдинг будет привлечен к проектам по добыче алюминия и других металлов через свои портфельные компании.

- Основная роль частного сектора будет заключаться в инвестировании в новые производственные и перерабатывающие мощности.

Такое распределение функций показывает еще одну важную особенность программы - государство формирует правила, инфраструктуру и механизмы поддержки, одновременно рассчитывая на существенное участие государственных предприятий и частного капитала.

Следующий этап начинается уже сейчас

Программа рассчитана до 2030 года, но ее содержание фактически закладывает основу для следующего промышленного цикла.

К этому времени должны быть оценены перспективы вовлечения в экономический оборот ресурсов «Филизчая», дополнительных запасов меди «Демирли», а также возможности формирования сырьевой базы алюминиевой цепочки на месторождениях «Зейлик». Одновременно продолжается изучение новых геологических площадей.

Это означает, что к 2030 году результатом программы должны стать не только новые объемы производства и экспорта, но и более глубокая ресурсная и технологическая база для следующего этапа.

Главный вопрос здесь - что именно будет произведено из каждой добытой тонны сырья и какая часть созданной стоимости останется внутри страны.

В этом смысле 5,3 миллиарда манатов инвестиций, новые месторождения, металлургические мощности, алюминиевое производство, проекты по меди и золоту и развитие транспортной инфраструктуры – все это объединяет одна промышленная логика: превратить ресурс в последовательность производств, каждое из которых добавляет стране стоимость.

Именно эту логику сформулировал министр экономики: «Государственная программа направлена на более рациональное использование минеральных ресурсов Азербайджана, вывод горнодобывающей, металлорудной и металлургической промышленности на новый уровень. Наш основной подход заключается не только в добыче сырья, но и в его дальнейшей переработке внутри страны и создании более высокой добавленной стоимости. В результате реализации Программы откроются серьезные возможности для расширения производственных и экспортных мощностей, замещения импорта, создания новых производственных цепочек и повышения конкурентоспособности отрасли».

Для Азербайджана это означает переход от вопроса о том, сколько сырья есть в недрах, к гораздо более сложному и экономически значимому вопросу - сколько промышленной стоимости страна способна создать на его основе. Именно этот переход становится центральной задачей нового этапа развития горнодобывающей и металлургической промышленности Азербайджана.