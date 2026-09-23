Россия не поддержит расширение СБ ООН за счет западных стран

Москва не поддержит расширение Совета Безопасности (СБ) ООН за счет желающих туда попасть на правах постоянных членов стран «западного меньшинства», такие «притязания» видятся России необоснованными с учетом их «аррогантного поведения», заявил ТАСС директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

«Если имеется малейшая вероятность, что реформенное начинание ослабит совет или раздует его до потери работоспособности, то мы будем против такой инициативы, — подчеркнул дипломат. — Объективно аррогантное поведение на международной арене государств западного меньшинства, продолжающих мечтать войти в состав СБ на правах постоянных членов, все больше наводит страны мирового большинства на мысль о необоснованности подобных притязаний. И уж тем более если это касается заявки со стороны «вражеских государств», определение которым содержится в Уставе ООН».