 В Азербайджане за сутки взломаны 22 сайта с доменом .az | 1news.az | Новости
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В Азербайджане за сутки взломаны 22 сайта с доменом .az

Фаига Мамедова15:33 - Сегодня
В Азербайджане за сутки взломаны 22 сайта с доменом .az

За один день кибератаке подверглись 22 сайта в доменной зоне .az.

Как передает 1news.az, об этом сообщила Национальная служба кибербезопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Отмечается, что в ходе мониторинга в доменной зоне .az были зафиксированы многочисленные случаи несанкционированного изменения веб-сайтов. В результате расследования выяснилось, что в течение одного дня атаке со стороны хакера по имени Xscyth3 подверглись 22 домена.

Большая часть атакованных сайтов связана со сферой туризма, туроператорской деятельностью, трансферами, индивидуальными и групповыми турами, а также услугами путешествий по Баку и Азербайджану.

По данным НСК, одновременность и схожий характер инцидентов указывают на то, что они могут быть связаны с общей технической или административной инфраструктурой.

В ходе технической проверки было установлено, что на части доменов использовались общие регистрационные данные. На некоторых доменах были зафиксированы адрес электронной почты [email protected] и название организации Azerbaijan Travel International. Кроме того, обнаружено, что 19 доменов размещены в сети AS47583 / AS-HOSTINGER, на них использовались одинаковые серверы имен (NS) и индикатор сервера hcdn.

Агентство оценило эти признаки как индикаторы, указывающие на возможную связь общей инфраструктуры или управления между целевыми доменами.

НСК рекомендовала владельцам сайтов провести аудиты безопасности и расследование инцидентов, обновить системы управления контентом (CMS), плагины и другие компоненты. В числе рекомендаций также указаны смена паролей учетных записей администраторов, внедрение многофакторной аутентификации, анализ логов серверов и приложений, устранение уязвимостей и организация непрерывного мониторинга безопасности.

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