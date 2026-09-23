Медвежонок на улице в Азербайджане: почему дикие животные приближаются к людям

Несколько дней назад жители поселка Газангюль, расположенного у районного центра, в ночное время заметили на улице медвежонка.

Очевидцы успели снять животное на телефон, после чего оно убежало в сторону горно-лесистой местности и скрылось.

По словам местных жителей, это не первый случай появления медведя вблизи населенного пункта. В первой декаде сентября животное также заметили в саду одного из домов поселка.

Само появление медвежонка на улице может выглядеть необычно и даже умилительно, особенно на видео. Однако после таких ситуаций возникает гораздо более серьезный вопрос, почему дикие животные приближаются к людям и насколько безопасны такие встречи?

В последнее время сообщения о появлении медведей вблизи населенных пунктов поступают из разных регионов Азербайджана. В Министерстве экологии и природных ресурсов ранее сообщили, что жители сел, расположенных рядом с лесными массивами, обращаются в связи с приближением медведей к хозяйствам, а также причинением ими ущерба хозяйствам и животным.

В связи с этим в министерстве состоялось совещание с участием специалистов Национальной академии наук, Министерства сельского хозяйства, Министерства науки и образования, Агентства продовольственной безопасности, Бакинского государственного университета, а также представителей местных и зарубежных экологических организаций.

Участники обсудили причины, по которым медведи приближаются к селам и хозяйствам, возможные способы предотвращения подобных случаев и международный опыт. В частности, рассматривалась возможность применения отпугивающих средств и других превентивных мер. Отдельное внимание было уделено информированию населения о правилах безопасности и взаимодействию с соответствующими районными исполнительными органами.

В министерстве подчеркнули, что при выборе мер необходимо учитывать одновременно безопасность людей и охрану бурых медведей, занесенных в «Красную книгу».

Так почему же медведи стали чаще оказываться рядом с населенными пунктами? Одной из возможных причин может быть доступность пищи. Пищевые отходы, фруктовые сады, сельскохозяйственные угодья и другие источники корма способны привлекать животных к территориям, где постоянно находятся люди.

При этом сама встреча с медведем не означает, что животное намерено напасть на человека, но и считать медвежонка безобидным только из-за его небольших размеров также нельзя. Особенно опасной может оказаться попытка приблизиться к животному, ведь поблизости может находиться медведица, которая способна воспринять человека как угрозу для детеныша.

Не менее важен и вопрос поведения самих людей. Кто-то при виде медвежонка может попытаться подойти ближе, покормить его или снять видео с минимальной дистанции, не воспринимая ситуацию как опасную. Другие, наоборот, могут из-за страха попытаться прогнать животное криками, бросить в него предмет или предпринять другие агрессивные действия. Оба варианта способны привести к непредсказуемым последствиям.

Поэтому при появлении дикого животного рядом с домами главной задачей становится не попытка приблизиться к нему или самостоятельно отогнать, а обеспечение безопасной дистанции и своевременное обращение в соответствующие службы.

На фоне подобных случаев у жителей возникает все больше вопросов о причинах изменения поведения диких животных и о том, какие правила необходимо соблюдать при встрече с ними.

1news.az решил разобраться в ситуации и обратился за комментарием к председателю Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов Амину Мамедову.

«Да, популяция медведей, волков и шакалов несколько увеличилась. Они приходят в районы, села - в места, близкие к населенным пунктам и подсобным хозяйствам. Выход животных из их естественной среды обитания, конечно же, связан с поиском пищи. Насколько нам известно, они приходят именно за едой. Сейчас период, когда медведи готовятся к зимней спячке. Чтобы подготовиться к зиме, они ищут углеводы: гнилые фрукты, пищевые отходы - едят всё подряд, чтобы в их организме сформировался жировой слой для зимней спячки. Когда они не могут найти еду в лесах, они вынуждены приходить в места проживания и поселения людей.

На самом деле проблемы сокращения лесов нет, лесов вполне достаточно. Наоборот, проводятся лесовосстановительные работы, и площади лесов увеличиваются. То есть эти факторы никак не влияют отрицательно на естественный ареал. Иногда проблемы создают прокладываемые дороги, так как они проходят по краям лесных зон. Там ездят автомобили на большой скорости. Когда медведи, волки или лисы неожиданно выходят на трассу, происходят аварии. Например, пару раз в районе Исмаиллы были зафиксированы случаи наезда автомобилей на медведей.

Люди должны быть осторожны. Из-за вероятности встречи с дикими животными в целом не рекомендуется уходить слишком далеко от села, ходить пешком, лучше передвигаться на автомобиле. Дикие животные не подходят слишком близко к местам, где есть освещение и где внутри сел движутся машины. Поэтому даже в дневное время не рекомендуется отдаляться от села. Лучшая мера предосторожности - это бдительность.

Существуют различные способы предотвращения проникновения диких животных в населенные пункты. Например, это делают с помощью мигающих огней. Или посредством метода, называемого «электропастухом» («ток чобаны»): вокруг территории натягивают проволоку, на которую подается очень слабое напряжение, например, 12 вольт. Вокруг участка натягивается длинный провод и подключается к источнику тока. Когда медведь или шакал приближается и касается этого провода, его бьет током, они пугаются и больше не подходят к этому месту.

Что касается змей, то они обитают на определенных территориях, в основном в зарослях и кустарниках. На приусадебном участке необходимо вовремя косить высокую траву, чтобы змеи туда не привлекались и не заводились. Увидев змею, человек должен соблюдать осторожность и немедленно отойти на максимально безопасное расстояние. Что касается убийства людьми неядовитых змей: ну, это же змея, их убивают, но они откладывают яйца и появляются новые. На экосистему это не оказывает какого-то огромного влияния.

Защита диких животных и поддержание баланса, конечно же, должны соответствующим образом регулироваться государством. Необходимо учитывать расстояние между ареалом диких животных и населенными пунктами» - отметил эксперт.

Таким образом, появление медведей вблизи населенных пунктов требует осторожного отношения как со стороны жителей, так и со стороны ответственных служб. Конечно же, для человека встреча с диким животным может показаться редким и впечатляющим событием, однако пытаться приблизиться к нему, покормить или самостоятельно прогнать зверя не стоит.

В то же время речь идет не только о безопасности людей, но и о сохранении самих животных. Так или иначе, необходимые меры должны учитывать интересы обеих сторон и не нарушать естественный баланс.

Поэтому в подобных ситуациях особенно важны профилактика, информирование населения и своевременное реагирование на появление диких животных рядом с местами проживания людей.