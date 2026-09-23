В Имишли задержан браконьер
Водная полиция задержала браконьера.
Как сообщает 1news.az, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Имишлинского линейного отдела полиции Управления полиции на водном транспорте, на Главном Миль-Муганском коллекторе за незаконную ловлю рыбы был задержан А.Ширинов.
У данного лица были обнаружены различные виды запрещенных орудий лова, а также незаконно выловленная рыба.
По факту ведется расследование.
Отметим, что сотрудниками Управления полиции на водном транспорте продолжаются профилактические мероприятия с целью пресечения незаконной ловли рыбы и других экологических правонарушений.
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