В Имишли задержан браконьер

Водная полиция задержала браконьера.

Как сообщает 1news.az, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Имишлинского линейного отдела полиции Управления полиции на водном транспорте, на Главном Миль-Муганском коллекторе за незаконную ловлю рыбы был задержан А.Ширинов.

У данного лица были обнаружены различные виды запрещенных орудий лова, а также незаконно выловленная рыба.

По факту ведется расследование.

Отметим, что сотрудниками Управления полиции на водном транспорте продолжаются профилактические мероприятия с целью пресечения незаконной ловли рыбы и других экологических правонарушений.