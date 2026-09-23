«Филизчай», «Сёюдлю», «Насирваз»: золотой потенциал Азербайджана в цифрах и проектах

Минеральные ресурсы Азербайджана в ближайшие годы могут заметно изменить масштаб его горнодобывающей промышленности.

Речь идет не только о золоте - в ресурсной базе одновременно развиваются проекты по меди, цинку, свинцу и железной руде.

Таковы основные параметры Государственной программы по развитию горнодобывающей (металлорудной) и металлургической промышленности на 2027–2030 годы, по которой 22 сентября состоялось совещание под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В ее центре - не только развитие действующих мощностей, но и запуск новых проектов, способных существенно расширить минерально-сырьевую и производственную базу страны.

Так, четыре стратегических проекта AzerGold оцениваются примерно в 3,63 млрд манатов инвестиций, при этом около 90% этой суммы планируется обеспечить не за счет государственного бюджета. К 2030 году компания ставит перед собой цель достичь годового оборота в 1 млрд манатов.

От 179 тысяч до 1,02 миллиона унций

За десять лет AzerGold прошла путь от компании, специализировавшейся на добыче золота, до структуры, объединяющей геологоразведку, добычу и переработку руд цветных и черных металлов, производство промышленных взрывчатых веществ и работу с нерудными месторождениями. AzerGold была создана в 2015 году.

Уже в 2016 году компания начала работу на месторождении «Човдар» в Дашкесане, а в апреле 2017 года экспортировала первые золотые и серебряные слитки. Показатели самого «Човдара» за это время существенно изменились. Первоначально извлекаемые запасы золота оценивались в 179 тысяч унций, а завершение эксплуатации ожидалось в 2021 году. Геологоразведка и оптимизация позволили увеличить запасы до 1,02 млн унций и продлить срок эксплуатации месторождения как минимум до 2032 года.

Переработка руды с месторождений «Мерех», «Агйохуш», «Тюлаллар» и «Човдар» была объединена на Човдарском интегрированном региональном перерабатывающем участке. В 2024 году за счет средств AzerGold и привлеченного финансирования местных банков был построен и выведен на полную мощность завод по выщелачиванию в резервуарах. Это позволило начать переработку сульфидных руд «Човдара».

Сегодня на месторождении используются две технологии переработки, ежегодная добыча составляет около 70 тысяч унций золота. Получаемые сплавы золота и серебра преимущественно экспортируются, часть реализуется на внутреннем рынке.

Экономические показатели компании также изменились. По данным, представленным на совещании председателем правления AzerGold Закиром Ибрагимовым, производство золота выросло более чем вдвое по сравнению с 2017 годом, доходы - в 3,5 раза. В структуре доходов 92% приходится на экспорт и 8% - на внутренний рынок. Показатель прибыли компании до вычета процентов по долгам, налогов и амортизации (EBITDA) увеличилась с 46 млн манатов в 2017 году до 260 млн манатов в 2025-м. Средняя маржа EBITDA превысила 50%. Налоговые платежи за этот период выросли в 15 раз. Около 42 млн манатов прибыли, полученной в 2025 году, планируется выплатить государству в качестве дивидендов.

«Наша главная цель на предстоящий период – превратить AzerGold в государственную компанию с годовым оборотом в 1 миллиард манатов к 2030 году», - сказал глава компании.

Следующий этап

Он связан уже не только с эксплуатацией действующих объектов. AzerGold ведет широкомасштабную геологоразведку с использованием гиперспектральной спутниковой съемки, аэромагнитных и электроразведочных исследований.

На предварительном поисково-оценочном этапе исследования охватывают 15 тысяч квадратных километров. Работы планируется завершить в 2027 году, после чего должна быть подготовлена карта минерально-ресурсного потенциала страны, включая освобожденные от оккупации территории.

Еще десять перспективных золото-медных месторождений находятся на стадии разведки и оценки. На следующем этапе определяются экономически целесообразные запасы пяти месторождений. На медно-золотых месторождениях «Гёйдаг» и «Башкенд» в Нахчыване, а также на медном месторождении «Мазымчай» в Балакене уже определены предварительные ресурсы - в общей сложности около 1,5 млн унций в золотом эквиваленте.

Параллельно подсчитываются запасы золоторудных месторождений «Насирваз» в Нахчыване и «Тутхун» в Кяльбаджаре.

На стадии точной разведки и технико-экономического обоснования находятся три крупных объекта. На «Сёюдлю» выявлено около 1,3 млн унций золота, на «Ортакенде» - 246 тысяч унций, на «Филизчае» - 4 млн унций в золотом эквиваленте.

При этом уже началась работа на месторождении «Сёюдлю» - одном из крупнейших золоторудных объектов Кавказа. Ведутся вскрышные работы, начало добычи запланировано на 2028 год.

Четыре проекта на 3,63 млрд манатов

Именно эти ресурсы должны стать основой четырех стратегических проектов Государственной программы.

Первый - «Сёюдлю». Запасы золота по проекту оцениваются в 1,03 млн унций, экономическая ценность по текущим ценам на золото - в 7,5 млрд манатов. Необходимый объем инвестиций - 425 млн манатов. Начало добычи запланировано на 2028 год.

Второй проект - золоторудное месторождение «Ортакенд» в Нахчыване. Здесь запасы составляют 246 тысяч унций, экономическая ценность - 1,8 млрд манатов. Инвестиции оцениваются в 255 млн манатов, а начало добычи намечено на 2029 год.

Третий и крупнейший по ресурсной базе проект - полиметаллическое месторождение «Филизчай». Его полная мощность должна быть достигнута к концу 2031 года. За 34 года эксплуатации планируется добыть 363 тысячи тонн меди, 2,7 млн тонн цинка и 1 млн тонн свинца.

Экономическая ценность проекта оценивается в 29,7 млрд манатов, необходимые инвестиции - примерно в 1 млрд манатов. Финансирование предполагается обеспечить за счет внутренних доходов AzerGold, заемных средств и участия инвесторов.

Четвертый проект - железорудный «Дашкесан». Его реализация должна начаться в 2030 году. Проект предусматривает создание мощности по выпуску 2 млн тонн горячебрикетированного железа в год. Инвестиции оцениваются в 1,95 млрд манатов.

Таким образом, совокупные инвестиции в четыре проекта составят около 3,63 млрд манатов. На государственный бюджет придется менее 10% этой суммы.

При этом речь идет не только о добыче сырья. На «Филизчае» планируется полномасштабная переработка меди, цинка и свинца, на «Сёюдлю» - флотационная переработка золота. «Дашкесан» должен сформировать мощности для производства горячебрикетированного железа, около 1,7 млн тонн которого может составить экспортный потенциал.

От добычи к полной цепочке

Именно изменение структуры отрасли является одним из главных результатов последних десяти лет. AzerGold сегодня объединяет в одной системе геологоразведку, добычу, переработку, экспорт и внутренние продажи.

Компания также расширила деятельность за пределы собственных месторождений. С 2024 года AzerGold представляет интересы государства в рамках Соглашения о долевом разделе. На этом направлении также зафиксирован рост показателей.

В первом полугодии 2024 года производство Azerbaijan International Mining Company Limited в золотом эквиваленте составляло 5,3 тысячи унций. В первом полугодии 2026 года показатель достиг 37,6 тысячи унций - рост в 7,1 раза. Доля государства в прибыли за тот же период увеличилась с 2,4 млн до 37,6 млн манатов. За весь период государственного представительства AzerGold доля государства в прибыли достигла 77,5 млн манатов.

В 2026 году существенную роль в росте сыграло возобновление производства на медно-молибденовом месторождении «Демирли» в Агдеринском районе. Перерабатывающий комплекс был реконструирован и введен в эксплуатацию примерно за год.

Одновременно меняется и сама структура компании. Помимо цветных металлов, AzerGold вошла в сектор черной металлургии через ООО «Дашкесан демир филиз», а AzerBlast начала производство и продажу промышленных взрывчатых веществ. В текущем году компания также получила статус оператора нерудных месторождений.

«Таким образом, за 10 лет компания AzerGold превратилась из золотодобывающей компании в диверсифицированную и интегрированную национальную горнодобывающую компанию, охватывающую геологическую разведку, добычу руд цветных и черных металлов, производство промышленных взрывчатых веществ и нерудную отрасль», - сказал Закир Ибрагимов.

Что изменится к 2030 году

Новая госпрограмма фактически предусматривает расширение ресурсной и производственной базы сразу по четырем направлениям.

Первое - золото: ввод «Сёюдлю» и «Ортакенда» должен добавить около 1,28 млн унций запасов в производство и увеличить экспортный потенциал.

Второе - черная металлургия: «Дашкесан» должен обеспечить выпуск 2 млн тонн горячебрикетированного железа ежегодно, из которых около 1,7 млн тонн ориентировано на экспорт.

Третье - цветные металлы: «Филизчай» должен обеспечить производство меди, цинка и свинца и сформировать отдельное направление в экспортной структуре страны.

Четвертое - смежные отрасли: новые проекты создают спрос на переработку, транспорт, сервисные услуги, промышленное оборудование и другие элементы производственной цепочки.

В итоге речь идет о переходе от отдельных добывающих проектов к более широкой модели, в которой стоимость ресурса формируется не только на этапе его извлечения.

Для Азербайджана ключевым показателем ближайших лет станет то, насколько быстро разведанные ресурсы будут превращаться в работающие предприятия, продукцию с более высокой добавленной стоимостью и экспортные объемы.

Именно поэтому горизонт 2027–2030 годов в горнодобывающей отрасли измеряется не только количеством тонн и унций. На этот период запланированы 3,63 млрд манатов инвестиций, новые мощности по золоту, меди, цинку, свинцу и железу, а также дальнейшее расширение геологоразведки на территории в 15 тысяч квадратных километров. Заявленные цели AzerGold должны показать, насколько этот ресурсный потенциал способен преобразоваться в устойчивый ненефтяной промышленный сектор.