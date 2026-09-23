Завершилось исполнение распоряжения о помиловании - ОБНОВЛЕНО

Завершилось исполнение распоряжения о помиловании.

Как сообщает АПА, распоряжение исполнено в учреждениях Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Отметим, сегодня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц. Согласно распоряжению, 19 человек, приговоренных к лишению свободы, и один человек, приговоренный к ограничению свободы, освобождены от неотбытой части наказания.

Среди помилованных также пять иностранцев, отбывавших наказание в Азербайджане.

14:16

Началось исполнение подписанного сегодня Президентом Ильхамом Алиевым Распоряжения о помиловании ряда осужденных лиц.

Как сообщает АПА, Распоряжение исполняется в учреждениях Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Ожидается, что исполнение Распоряжения завершится сегодня.