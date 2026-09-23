Серхио Перес рассказал, что может стать ключом к успеху в Баку – ФОТО

Пилот Cadillac Серхио Перес поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана, отметив особенности городской трассы в Баку и факторы, которые могут повлиять на результат гонки.

По словам гонщика, для успешного выступления в Баку прежде всего необходимо добраться до финиша, поскольку трасса предоставляет возможности тем, кто способен избежать ошибок.

«В Баку, прежде всего, нужно доехать до конца. Если тебе это удается, здесь всегда появляются хорошие возможности. Во-вторых, на этой трассе нужна большая уверенность в себе», — сказал С. Перес на пресс-конференции FIA в столице Азербайджана.

Гонщик также обратил внимание на ветер, который, по его словам, традиционно становится одним из наиболее серьезных факторов во время гонки в Баку: «Нужно уметь атаковать, не допуская ошибок, потому что на этой трассе, особенно в день гонки, ветер значительно усиливается. В последние годы ветер здесь был серьезным фактором».

При этом пилот Cadillac не ожидает легкого уик-энда из-за характеристик своей машины. С. Перес подчеркнул, что на трассе в Баку много длинных прямых, тогда как одним из главных недостатков автомобиля команды сейчас является высокое аэродинамическое сопротивление: «Здесь много прямых, а сейчас наша машина создает слишком большое сопротивление — это одна из наших главных слабостей. Поэтому я не ожидаю чудес».

Гран-при Азербайджана 2026 года станет десятым этапом Формулы-1, который пройдёт на городской трассе в Баку. Впервые этап Формулы-1 состоялся в столице Азербайджана в 2016 году под названием Гран-при Европы, а с 2017 года гонка проводится как Гран-при Азербайджана. В 2026 году гоночный уикенд в столице Азербайджана пройдёт с 24 по 26 сентября.









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