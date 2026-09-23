Заслуженная артистка Хиджран Насирова стала жертвой врачебной халатности

Заслуженная артистка Азербайджана Хиджран Насирова заявила, что стала жертвой врачебной халатности.

«Когда врачи брали у меня образец костной ткани для анализа, они сломали мне тазобедренную кость. Онкологическое заболевание и перелом - всё это произошло одновременно. Они сделали меня больной. Я оказалась в таком состоянии из-за врачебной халатности. Трижды у меня отламывали фрагмент кости для анализа. Я ведь пожилой человек - сколько может выдержать кость?! Это буквально вырывают из моей плоти. Что такое боль от перелома? У меня всё тело болит - от пальцев рук до ног» - рассказала в интервью Moderator.az заслуженная артистка Азербайджана, ведущая актриса Академического национального драматического театра Хиджран Насирова.

По словам актрисы, в Турции врачи, увидев перелом, первым делом спросили её, не падала ли она. Она ответила, что нет. Тогда медики поинтересовались, откуда взялся перелом, и она объяснила, что кость повредили во время взятия материала для анализа. По словам Хиджран Насировой, врачи были крайне удивлены и не могли понять, как анализ можно было взять таким образом. Она отметила, что во время процедуры по кости настолько сильно ударили, что она сломалась.

По словам актрисы, её кости и без того сильно разрушены. С одной стороны, у неё онкологическое заболевание, которое также разрушает костную ткань. Кроме того, раз в месяц ей делают инъекцию для укрепления костей стоимостью 800 евро (1554 маната). Актриса подчеркнула, что получаемая ею пенсия практически полностью уходит на лекарства и необходимые инъекции.

Хиджран Насирова рассказала, что практически весь день проводит дома и скучает по сцене: «Народная артистка Саида Гулиева время от времени связывается со мной. Другие тоже звонят, когда вспоминают обо мне. Я никого не виню. У каждого свои дела: они репетируют, занимаются семьями. Сейчас уже даже искусство не вспоминается. Мне ничего не нужно. Раньше я переживала из-за того, что время идёт, что я не успела, что мне не дали ту или иную роль. А теперь борюсь за своё здоровье. Желаю всем крепкого здоровья. Актёрская профессия - это такое искусство, в котором обязательно нужно иметь хорошее здоровье».

По словам актрисы, сейчас она проводит дни с внуками: «Не могу нормально ни сесть, ни встать. Моему младшему внуку четыре года. Он говорит: «Бабушка, давай я тебе помогу - сядь, встань». От них я получаю немного поддержки и стимул».