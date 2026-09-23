В Баку мужчина обокрал знакомого на 33 тысячи манатов
В полицию поступило обращение по поводу кражи денег из одной из квартир, расположенных на территории Хазарского района столицы.
Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был задержан В.Гурбанов, подозреваемый в совершении данного преступления, связанного с хищением, передает 1news.az.
В ходе расследования было установлено, что задержанный похитил 33 тысячи манатов из дома своего знакомого.
По факту ведется расследование.
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