В Баку мужчина обокрал знакомого на 33 тысячи манатов

В полицию поступило обращение по поводу кражи денег из одной из квартир, расположенных на территории Хазарского района столицы.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был задержан В.Гурбанов, подозреваемый в совершении данного преступления, связанного с хищением, передает 1news.az.

В ходе расследования было установлено, что задержанный похитил 33 тысячи манатов из дома своего знакомого.

По факту ведется расследование.