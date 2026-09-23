Норвегия подняла перед EBU вопрос об участии Израиля в «Евровидении»

Норвежская общественная телерадиокомпания NRK после финала «Евровидения-2026» в Вене направила Европейскому вещательному союзу (EBU) письмо с обеспокоенностью по поводу участия Израиля, политических кампаний и влияния на результаты голосования.

Как сообщает норвежское издание VG, редактор развлекательного отдела NRK Йостейн Олсенг заявил, что доверие к конкурсу зависит от соблюдения установленных EBU правил.

«Мы направили EBU чёткое письмо после финала этого года, в котором указали, что для сохранения доверия к конкурсу необходимо соблюдать правила, установленные EBU», - отмечает Й.Олсенг.

В NRK также выступили за более чёткие ограничения в отношении организованных кампаний, в рамках которых тратятся деньги для продвижения отдельных участников и привлечения голосов.

По данным VG, норвежская сторона также затронула ситуацию вокруг израильской делегации во время конкурсной недели, включая масштабное присутствие службы безопасности, которое, как отмечает издание, вызывало тревогу у представителей других стран.

Й.Олсенг отметил, что NRK положительно оценивает ужесточение правил «Евровидения» и считает важным, чтобы конкурс оставался площадкой, объединяющей страны несмотря на политические конфликты.

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