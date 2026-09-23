В ряде районов Азербайджана ожидаются сильные дожди

Вечером 24 сентября в Губа-Кусарском регионе, а в первой половине дня 25 сентября - в некоторых горных и предгорных районах ожидаются кратковременные дожди.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В отдельных местах есть вероятность, что дожди будут носить кратковременный ливневый и интенсивный характер, пройдут грозы и выпадет град.

В связи с ожидаемыми осадками прогнозируется повышение уровня воды в реках, по некоторым рекам Большого и Малого Кавказа могут пройти кратковременные паводки и селевые потоки.