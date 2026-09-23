Утверждена Госпрограмма по развитию горнодобывающей и металлургической промышленности на 2027–2030 годы

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении Государственной программы по развитию горнодобывающей и металлургической промышленности на 2027–2030 годы.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Документ подготовлен во исполнение апрельского распоряжения главы государства и направлен на стимулирование роста и модернизацию тяжелой индустрии страны.

В рамках реализации программы Кабинету министров поручено взять под прямой контроль координацию всех запланированных мероприятий и ежегодно представлять Президенту отчет о достигнутых результатах. За независимый мониторинг и оценку эффективности исполнения документа по заказу правительства будет отвечать Центр анализа экономических реформ и коммуникаций. Финансирование предусмотренных инициатив заложено в долгосрочную бюджетную систему: Министерству экономики и Министерству финансов поручено ежегодно выделять необходимые средства при формировании государственного бюджета и инвестиционных программ.