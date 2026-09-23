Оскар Пиастри рассказал, почему Баку остается для него особенной трассой – ФОТО – ВИДЕО

Пилот McLaren Оскар Пиастри рассказал о своих ожиданиях от Гран-при Азербайджана, который пройдет в Баку с 24 по 26 сентября, и признался, что его отношения с городской трассой складываются неоднозначно.

На пресс-конференции FIA Оскар Пиастри назвал свои отношения с трассой в Баку «любовью и ненавистью», отметив, что именно здесь состоялись, по его словам, его лучший и худший этапы в карьере: «Наверное, моя лучшая гонка в карьере была именно на этой трассе, а, возможно, и худшая тоже. Поэтому здесь всегда происходит что-то интересное».

О.Пиастри подчеркнул, что Баку требует от пилотов особой уверенности и готовности ехать на пределе. По его словам, трасса сочетает особенности городского автодрома с большим количеством мощных зон торможения, что делает ее довольно редкой для календаря Формулы-1.

«Это довольно редкое сочетание городской трассы с таким количеством очень серьезных зон торможения. Это интересная трасса», - отметил пилот McLaren.

При этом О.Пиастри надеется, что нынешний уик-энд сложится для него скорее по сценарию 2024 года, когда он одержал в Баку победу.

Говоря о текущей форме McLaren, австралиец также отметил, что команда продолжает искать оптимальные настройки машины. По его словам, прогресс не является линейным: некоторые решения работают, другие - нет, однако команда продолжает экспериментировать и искать способы улучшить болид.

«Мы не стоим на месте, и это самое важное», - подчеркнул Оскар Пиастри.









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