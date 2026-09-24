 Хавьер Бардем требует отставки певицы Пинк с поста посла ЮНИСЕФ из-за её позиции по Палестине - ФОТО | 1news.az | Новости
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Хавьер Бардем требует отставки певицы Пинк с поста посла ЮНИСЕФ из-за её позиции по Палестине - ФОТО

Феликс Вишневецкий10:22 - Сегодня
Хавьер Бардем требует отставки певицы Пинк с поста посла ЮНИСЕФ из-за её позиции по Палестине - ФОТО

Испанский актёр Хавьер Бардем в Instagram призвал подписать петицию на Change.org за отстранение американской певицы Пинк от поста посла ЮНИСЕФ - инициативу уже поддержали более 190 тыс. человек.

Хавьер Бардем мобилизовал своих подписчиков в соцсетях, поддержав кампанию по сбору подписей, которая требует отстранить американскую певицу Пинк от её официальной роли посла доброй воли ЮНИСЕФ. 

Euronews сообщает, что данная инициатива появилась после реакции певицы на лозунг «Free Palestine», который произнёс рэпер Macklemore во время тура Эда Ширана. В ответ на выступление рэпера артистка Пинк назвала этот жест проявлением оппортунизма и распространила сообщение платформы StopAntisemitism, в котором музыканта обвиняли в распространении пропаганды и намекали, что Эд Ширан, с которым она делила сцену, должен вернуть зрителям деньги за билеты.

Отмечается, что реакция певицы вызвала резкое неприятие у тысяч пользователей, недовольство быстро распространилось в соцсетях и теперь получает новый импульс благодаря публичной позиции Хавьера Бардема. По мнению инициаторов кампании, высказывания певицы нарушают обязательство сохранять беспристрастность, способствовать согласию и защищать детей, которое предполагается для международной структуры масштаба ЮНИСЕФ.

Подчеркивается, что гуманитарная организация пока не высказалась однозначно о будущем статуса американской певицы, мощное медийное давление грозит стать переломным моментом в подходах к представительству внутри структуры.

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