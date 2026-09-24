Суд восстановил доступ CNN, MS NOW и Politico в Белый дом

Федеральный судья Тим Келли обязал президента США Дональда Трампа восстановить доступ журналистов CNN, MS NOW и Politico в Белый дом, признав введенный им запрет противоречащим конституции.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Судья вынес соответствующее постановление в рамках иска, поданного тремя медиакомпаниями. Они оспаривали решение главы Белого дома, о котором он объявил 18 сентября.

"Для Трампа это стало серьезным поражением в одном из самых громких противостояний с прессой за время его правления", - говорится в публикации.

Ранее в своей социальной сети Truth Social американский лидер обосновал свое решение тем, что три издания "не должны иметь возможности постоянно писать или публиковать вымысел и ложь". Юристы Министерства юстиции США, в свою очередь, пытались объяснить запрет соображениями национальной безопасности.

Обострение отношений Трампа с рядом ведущих американских СМИ имеет давнюю историю. Еще в ходе предвыборной кампании и в первый срок он неоднократно называл неудобные для него издания "фейковыми новостями" и угрожал пересмотреть правила аккредитации в Белом доме.

По мнению экспертов, решение от 18 сентября было призвано продемонстрировать сторонникам решимость президента бороться с недружественной прессой. Ограничение доступа в Белый дом традиционно рассматривается как инструмент давления на редакционную политику.