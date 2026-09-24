Ракетный удар по Киеву: 2 погибших, 6 раненых

В результате массированного ракетного удара российских сил по Киеву погибли 2 человека, ещё 6 получили ранения.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По данным украинской стороны, во время атаки из Курской, Брянской и Воронежской областей были запущены баллистические и гиперзвуковые ракеты. В нескольких районах столицы зафиксированы места падения ракет и их обломков.

В Подольском районе в результате падения обломков ракеты возле родильного дома были повреждены окна и часть фасада здания. По предварительным данным, в медицинском учреждении никто не пострадал, однако на расположенной рядом остановке погиб один человек.

В Днепровском районе обломки ракет упали во дворы 16-этажного жилого дома и частных домов, а также на административное здание. В Дарницком районе один из обломков ракеты упал на автомобильную дорогу.

По последним данным, четверо пострадавших госпитализированы.