Главы МИД Азербайджана и Армении обсудили мирную повестку и открытие транспортных связей - ФОТО

24 сентября 2026 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел и международной торговли Армении Арарат Мирзоян провели встречу в Нью-Йорке в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X.

Оба министра подчеркнули важность мира между Азербайджаном и Арменией и рассмотрели прогресс, достигнутый после договоренностей, достигнутых в рамках Вашингтонского мирного саммита 2025 года. Особое внимание было уделено открытию экономической и транспортной инфраструктуры между Азербайджаном и Арменией.

В этом контексте в качестве практических примеров преимуществ мира были отмечены торговые и транзитные связи между Азербайджаном и Арменией.

Министры также обменялись мнениями о возможностях продвижения позитивной повестки на различных многосторонних платформах.

Стороны договорились продолжить прямой диалог.