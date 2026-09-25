Пашинян сказал, какие вопросы в отношениях с Баку требуют решения

Выяснение судьбы пропавших без вести и сотрудничество в сфере разминирования остаются в повестке отношений Еревана и Баку после установления мира.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, передает Sputnik Армения.

Он добавил, что Армения готова продолжать углублять сотрудничество с Азербайджаном по вопросу разминирования.

"Армения готова продолжать и углублять сотрудничество с Азербайджаном в вопросах разминирования", — заявил Пашинян.

По его мнению, наряду с этими нерешенными вопросами еще одной причиной, подпитывающей пессимистические настроения, является периодическое использование конфронтационной риторики в определенных кругах Армении и Азербайджана, а иногда и на официальном уровне.

"Я считаю, что мы, то есть Армения и Азербайджан, достигли более чем достаточных результатов, которые должны быть для нас гораздо ценнее, чем использование конфликтной риторики, независимо от того, идет ли речь об истории, историко-культурных памятниках или о чем-либо ином. Укрепление мира, его развитие и институционализация мира должны стать главной темой сотрудничества между Арменией и Азербайджаном", — заявил Пашинян.

Восьмого августа 2025 года по итогам встречи лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании армянским и азербайджанским министрами иностранных дел согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Армянская сторона согласилась также сотрудничать с Вашингтоном и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа". Этот маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной Нахичеванской автономией через территорию Армении.