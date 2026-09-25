Москва усомнилась в реальности перехода армии Армении на стандарты НАТО

Заявления Еревана о переходе ВС Армении на стандарты НАТО пока носят декларативный характер, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ генерал армии Олег Салюков.

"Считаю, что заявления военно-политического руководства Армении о принимаемых мерах по переходу вооруженных сил на евроатлантические стандарты и демонстрация определенных шагов и действий в этом направлении пока скорее носят декларативный и политический характер", — приводит слова Салюкова пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

Салюков также добавил, что в случае реального перехода армянских вооруженных сил на стандарты НАТО — это будет длительный, сложный процесс, требующий больших бюджетных расходов с неясной перспективой для безопасности Армении.

Генерал привел цифры: "На совокупный оборонный бюджет страны НАТО за 2025 год затратили $1 трлн 626 млрд 630 млн. При численности войск НАТО 3 млн 304 тыс. человек расходы на одного военнослужащего в год составили примерно $493 тыс. Военный бюджет Армении за этот же 2025 год имел величину $1 млрд 713 млн".

Он заметил, что "при численности вооруженных сил Армении 65 тыс. человек в год на одного военнослужащего затрачено $26 тыс.".

При этом он предупредил, что разницу в стандартах НАТО и ОДКБ будут покрывать налогоплательщики Армении.

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ также заявил журналистам, что у России нет иллюзий относительно нынешнего курса властей Армении, исходя из анализа уже подписанных документов и взятых обязательств.

"В хартии о стратегическом партнерстве между Арменией и США, подписанной в 2025 году, значится, что "углубление интеграции Армении в евроатлантические институты является общим приоритетом", а стороны "планируют расширить сотрудничество в области безопасности и программы реформ, направленных на повышение оперативной совместимости", — указал Салюков.

Если же Ереван предпочтет американские гарантии безопасности, то это определенно грозит для него возможным разочарованием от полученных результатов, подчеркнул он.

Комментарий прозвучал на фоне более широкой дискуссии: в тот же день МИД РФ назвал обещания Евросоюза о поддержке Армении "далёкими от реальности", а секретарь Совбеза Армении Ален Симонян заявил о готовности Еревана покупать газ у Азербайджана и Ирана, отказавшись платить "политическую цену" за российские поставки.

Источник: Sputnik Армения