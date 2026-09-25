Премьер-министр Таджикистана прибыл в Азербайджан

Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода 25 сентября прибыл с визитом в Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, что в Международном аэропорту Гейдара Алиева, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь премьер-министра Таджикистана был выстроен почетный караул.

Премьер-министра Кохира Расулзоду в аэропорту встретили заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.