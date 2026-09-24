Си Цзиньпин призвал Трампа к регулярному диалогу и поддержал переговоры США с Ираном

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме заявил о готовности поддерживать регулярные контакты на высшем уровне для стабилизации китайско-американских отношений.

Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По словам Си Цзиньпина, взаимный обмен визитами глав государств, произошедший менее чем за полгода, является беспрецедентным явлением в истории китайско-американских отношений.

«Я готов различными каналами поддерживать связь с президентом Трампом, чтобы совместно управлять этим большим кораблем, которым являются китайско-американские отношения, и открыть для них более стабильное, здоровое и устойчивое будущее», - приводит слова председателя КНР Центральное телевидение Китая.

Кроме того, Си Цзиньпин заявил, что Китай надеется на достижение США и Ираном всеобъемлющего соглашения, в том числе по ядерной программе, для скорейшего установления мира на Ближнем Востоке.

«Китай поддерживает возвращение США и Ирана к Исламабадскому меморандуму о взаимопонимании и надеется, что стороны как можно скорее вернутся к диалогу и переговорам и в конечном итоге достигнут всеобъемлющего соглашения, в том числе по ядерной проблеме, а также скорейшего установления мира», - приводит его слова агентство Xinhua.

Говоря о китайско-американских отношениях, Си Цзиньпин отметил необходимость заложить основу для их более стабильного и устойчивого развития.

«Новое позиционирование, касающееся построения конструктивных связей стратегической стабильности между Китаем и США, отражает реальное положение дел в китайско-американских отношениях, а также воплощает надежды на будущее, является важным шагом на пути к правильному взаимодействию между КНР и Соединенными Штатами», - приводит агентство Xinhua слова китайского лидера.

«Обе стороны должны реализовать эти устремления, заложить основу для более стабильного, здорового и устойчивого будущего китайско-американских отношений», - подчеркнул Си Цзиньпин.