Архитектурное наследие Гянджи - мечеть Гызылгаджилы

Гянджа - один из древнейших городов Азербайджана, богатый историческими памятниками, которые отражают разные периоды его истории и культуры.

Особое место среди них занимают мечети - важная часть архитектурного и духовного наследия города. Многие из них отличаются выразительной архитектурой, традиционными формами и декоративными приёмами, характерными для местного зодчества. Эти здания на протяжении десятилетий были неотъемлемой частью городской жизни и сохраняли связь между разными поколениями. Одним из таких памятников является 149-летняя мечеть Гызылгаджилы, расположенная в старинном одноимённом квартале Гянджи.

Мечеть находится на улице Тебриза. Здание мечети было построено в 1877 году на средства жителей квартала. Эта дата когда-то была указана на располагавшейся на мечети надписи - китабе, выполненной на арабском языке.

История появления мечети связана и с переселением населения в Гянджу из других регионов - согласно историческим сведениям, после того, как в 1801-1802 годах Борчалинский, Казахский и Шамшадилский магалы были захвачены русскими войсками и часть жителей этих территорий переселилась в Гянджу. Правитель Джавад-хан создал условия для их расселения в районе города, известном как Большой Багман (Böyük Bağman). Переселенцы из Борчалы основали здесь квартал Гызылгаджилы, а позднее построили для себя мечеть, которая стала частью истории и архитектурного облика этого района. Интересно, что в народе мечеть также известна как Шабанлы. Предполагается, что это название связано с проживавшим в квартале родом, его главой, либо человеком, выступившим инициатором строительства мечети.

Архитектура мечети отличается монументальностью и цельностью композиции. Это компактное купольное сооружение из красного кирпича - материала, характерного для традиционной архитектуры Гянджи. Основной объём здания имеет почти квадратный план и завершён крупным полусферическим куполом, который уже в последующее годы был покрыт металлическими листами с характерной зеленоватой патиной, придающей ему выразительный исторический облик. Фасады отличаются сдержанной декоративностью. Здесь сама кирпичная кладка становится важным художественным элементом, а поверхность стен оживляется арочными нишами и углублениями. Особенно выразительны крупные стрельчатые арочные мотивы, обрамляющие ниши и оконные проёмы и придающие зданию характерный восточный архитектурный облик. В верхней части стен проходит лаконичный кирпичный карниз, который визуально отделяет массив основного объёма от купольного завершения. Несмотря на отсутствие сложного декора, здание производит сильное впечатление благодаря сочетанию массивных кирпичных стен, выразительной пластики арок и крупного купола.

Полумесяц, расположенный на его вершине, был установлен во время реставрационных работ, проведённых в 1980 году. Эти элементы стали частью узнаваемого силуэта исторического здания. В целом архитектура мечети сочетает простоту композиции, выразительную кирпичную пластику и традиционные восточные формы. Благодаря этому она представляет собой характерный и узнаваемый образец исторической квартальной архитектуры Гянджи, в котором отразились местные строительные и художественные традиции.

История здания, однако, складывалась непросто. В советский период мечеть утратила своё религиозное назначение и использовалась как склад. Некоторое время в здании также функционировала стоматологическая поликлиника. Внутри мечети сегодня отсутствует михраб - предполагается, что он был разрушен именно в советский период. В настоящее время в историческом здании располагается филиал №22 Гянджинской городской централизованной библиотечной системы. При этом уже долгое время здесь не проводятся капитальные ремонтно-реставрационные работы, и памятник продолжает нуждаться в восстановлении и должном уходе. Жители квартала отмечают необходимость восстановления мечети Гызылгаджилы, имеющей не только архитектурную, но и историческую и религиозную ценность. По их мнению, внимания требует не только само здание, но и прилегающая территория, которая также нуждается в благоустройстве.

Мечеть Гызылгаджилы - это не просто старое здание в одном из кварталов Гянджи. Это часть истории города, связанная с судьбами людей, переселениями, формированием квартала и жизнью нескольких поколений его жителей. Сохранение таких памятников позволяет не только увидеть архитектуру прошлого, но и почувствовать живую связь времён. Сегодня, когда историческое наследие приобретает всё большее значение, подобные здания особенно нуждаются в бережном отношении. Сохранить 149-летнюю мечеть Гызылгаджилы - значит, сохранить часть архитектурной памяти Гянджи и передать будущим поколениям бесценное наследие, которое создавалось и сохранялось людьми на протяжении многих десятилетий.

Автор Вахид Шукюров