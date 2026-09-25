В двух районах Баку ожидаются перебои с электроэнергией

В пятницу в Ясамальском районе и поселке Зиря Хазарского района Баку ожидаются локальные перебои в подаче электроэнергии.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ОАО «Азеришыг», ограничения связаны с проведением ремонтных работ.

В Ясамальском районе с 10:00 до 13:00 подача электроэнергии будет приостановлена по адресам на улицах Алескера Алекперова, Мирмовсума Навваба, Рахиба Тагиева, Умида Акперова, проспекте Гусейна Джавида, а также в части жилого массива 1-я Алатава.

В поселке Зиря перебои с 10:00 до 13:00 ожидаются в жилом массиве Дюбенди баглары.

В «Азеришыг» отметили, что после завершения плановых работ абоненты указанных территорий будут обеспечены более качественным и стабильным электроснабжением.