Азербайджан и Бенин подписали соглашение о взаимном освобождении от визовых требований - ФОТО
На полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Республики Бенин Корин Амори Брюне.
Об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети «X».
В ходе встречи основное внимание было уделено установлению регулярных политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран и углублению координации в рамках международных организаций, в частности ООН, Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества.
Стороны отметили важность развития взаимного экономического и гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия по ключевым направлениям развития.
По итогам встречи министры подписали «Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Бенин о взаимном освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов».
Данное соглашение создает институционально-правовую основу для содействия контактам на высоком уровне и развития долгосрочного дипломатического партнерства.
On the sidelines of #UNGA81 in New York, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan @Bayramov_Jeyhun met with the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Benin Corinne Amori Brunet @AmoriBrunet.
The meeting focused on establishing regular political… pic.twitter.com/2rkFRdouXj — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 24, 2026