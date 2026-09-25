Азербайджан и Бенин подписали соглашение о взаимном освобождении от визовых требований - ФОТО

На полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Республики Бенин Корин Амори Брюне.

Об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети «X».

В ходе встречи основное внимание было уделено установлению регулярных политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран и углублению координации в рамках международных организаций, в частности ООН, Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества.

Стороны отметили важность развития взаимного экономического и гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия по ключевым направлениям развития.

По итогам встречи министры подписали «Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Бенин о взаимном освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов».

Данное соглашение создает институционально-правовую основу для содействия контактам на высоком уровне и развития долгосрочного дипломатического партнерства.