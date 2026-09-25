В регионах идет дождь, в Баку усилился ветер: фактическая погода

Объявлена фактическая погода на 9:00 25 сентября.

Как сообщили 1news.az в Национальной службе гидрометеорологии, погодные условия на территории страны в основном прошли без осадков. Однако в некоторых местах Губа-Кусарского района временами идет дождь.

Количество выпавших осадков составило в Гусаре до 7 мм, в Хачмазе и Губе - до 1 мм.

В настоящее время дует северо-западный ветер, максимальная скорость которого в Баку и на Абшеронском полуострове достигает 22 м/с, а в Нефтчале - 20 м/с.