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Спорт

Азербайджанский боксер стал чемпионом Европы

First News Media22:40 - 24 / 09 / 2026
Азербайджанский боксер стал чемпионом Европы

Азербайджанский боксер Субхан Мамедов в весовой категории 50 кг стал чемпионом Европы в столице Болгарии Софии.

Об этом Report сообщили в Федерации бокса Азербайджана.

В финале чемпион мира и Европы (U-23) одержал победу над россиянином Баиром Батлаевым — 4:1 (30:27, 29:28, 28:29, 30:27, 29:28).

Ранее член азербайджанской сборной Саидджамшид Джафаров (75 кг) вышел в финал, одолев в полуфинале Каллума Мейкина (Англия) со счетом 4:1 (28:29, 30:27, 30:27, 29:28, 29:28). В решающем поединке азербайджанский боксер встретится с Исмаилом Муцольговым (Россия).

Амин Мамедзаде (55 кг) стал бронзовым призером чемпионата Европы.

Отметим, что накануне Мухаммед Абдуллаев (+90 кг) также стал обладателем бронзовой медали. В последний день турнира, 25 сентября, наряду с Джафаровым на финальный бой выйдет и Наби Искендеров (70 кг).

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