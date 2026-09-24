Ряд американских СМИ отказались освещать визит лидера КНР

Ведущие американские вещательные компании ABC, CBS, Fox News и NBC, входящие в пул Белого дома, бойкотировали прямые трансляции мероприятий с участием президента Дональда Трампа, включая официальный визит председателя КНР Си Цзиньпина.

Об этом пишет ТАСС.

Причиной стал скандал вокруг аннулирования аккредитаций у сотрудников CNN, MS NOW и издания Politico.

В знак солидарности репортеры этих телеканалов проигнорировали прибытие китайского лидера в резиденцию американского президента и совместные выступления лидеров двух стран, отказавшись вести съемку до тех пор, пока коллегам из заблокированных СМИ не вернут допуск. В результате официальную трансляцию визита председателя КНР пришлось вести исключительно через YouTube-канал самого Белого дома.