Трамп заявил, что переговоры с Си Цзиньпином прошли отлично

Переговоры президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Белом доме прошли отлично.

Как передает ТАСС, об этом заявил американский лидер журналистам.

Главы двух государств вышли на Южную лужайку Белого дома после переговоров. "У нас прошла отличная встреча!" — заявил Трамп на многочисленные вопросы журналистов на разные темы.

Лидеры двух стран зашли в президентский вертолет VH-92A Patriot, пообщались рядом с ним и вернулись обратно в Белый дом. "У нас прошла отличная встреча, и он (Си Цзиньпин — прим. ТАСС) проявил большой интерес к граниту. Ему нравится гранит. Он — эксперт по камню. И он обожает качественный гранит. Большое спасибо", — сказал президент США перед возвращением в Белый дом.