Иран может отказаться от высокообогащенного урана в случае договоренности с США - Пезешкиан

Достижение договоренностей с Соединенными Штатами может привести к отказу Ирана от высокообогащенного урана.

Как передает ТАСС, об этом заявил иранский президент Масуд Пезешкиан.

В интервью телекомпании Fox News его спросили, откажется ли Тегеран от обогащенного до 60% урана в случае сделки с Вашингтоном. "Да. В рамках международного права, на основе Договора о нераспространении ядерного оружия, мы будем соблюдать все, что от нас требуется", - сказал Пезешкиан.