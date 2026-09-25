Пашинян: После мира с Азербайджаном отношения с Россией должны трансформироваться

На протяжении всего предыдущего периода самым значимым фактором, влияющим на отношения между Арменией и Россией, был конфликт Армения - Азербайджан, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Наши отношения с Россией находятся в фазе трансформации, и это естественный процесс, поскольку на протяжении всего предыдущего периода самым значимым фактором, влияющим на отношения между Арменией и Россией, был конфликт Армения - Азербайджан", - сказал он, выступая с трибуны Генассамблеи ООН.

По его словам, "теперь, когда мы установили мир с Азербайджаном, отношения Армении и России естественным образом изменятся, и мы желаем, чтобы эти отношения развивались на основе принципов дружбы и взаимного уважения".

Говоря о внешней политике страны в целом, премьер отметил, что Армения придерживается сбалансированного курса, основанного на логике многополярности.

По его словам, в последние годы Ереван установил стратегические отношения с рядом государств, в том числе Францией, Китаем, Германией, Великобританией и США, а также с Евросоюзом.

При этом ключевое значение во внешней политике Армении, по словам Пашиняна, имеет нормализация и развитие отношений с соседними странами.

"Отношения с двумя другими нашими соседями — Исламской Республикой Иран и Грузией — как и прежде, имеют для нас исключительное значение, а наши добрососедские отношения продолжают развиваться и углубляться".

Премьер заявил, что Ереван ведет диалог высокого уровня с Анкарой и "решительно" продвигает процесс нормализации армяно-турецких отношений. Отношения с Ираном и Грузией, добавил он, сохраняют для Армении исключительное значение.

Источник: Sputnik Армения