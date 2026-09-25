В Баку на 14 участках дорог затруднено движение
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили в Центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Улица Бакиханова, от пересечения с улицей Джалила Мамедгулузаде в направлении круга у Госкомстата;
4. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
5. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
6. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
7. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
8. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея № 20;
9. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
10. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
11. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
12. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;
13. Улица Шамси Бадалбейли, от "Зимнего парка" в направлении Центрального банка;
14. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра.