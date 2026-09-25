В Баку на 14 участках дорог затруднено движение

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили в Центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Улица Бакиханова, от пересечения с улицей Джалила Мамедгулузаде в направлении круга у Госкомстата;

4. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

5. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

6. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

7. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

8. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея № 20;

9. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

10. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

11. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

12. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

13. Улица Шамси Бадалбейли, от "Зимнего парка" в направлении Центрального банка;

14. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра.