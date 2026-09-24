Власти США обязали дипломатов называть ИИ «суперинтеллектом»

Госдепартамент США обязал американских дипломатов называть искусственный интеллект (ИИ) «суперинтеллектом».

Госдепартамент США поручил дипломатам использовать термин «суперинтеллект» вместо «искусственный интеллект» в официальных документах. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на внутреннюю переписку ведомства.

В письме сотрудникам Бюро по международным организациям Госдепартамента говорится, что после выступления президента США Дональда Трампа на Генеральной Ассамблее ООН все упоминания «искусственного интеллекта» в документах следует заменить на «суперинтеллект».

Сам Трамп во время выступления заявил, что хочет отказаться от термина «искусственный интеллект», поскольку слово «искусственный», по его мнению, создаёт впечатление, будто речь идёт о чём-то ненастоящем. Президент предложил использовать название «суперинтеллект» и заявил, что оно будет применяться в документах американского правительства.