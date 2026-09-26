 Президент Азербайджана: Более 70 процентов ВВП приходится на ненефтяной сектор - ДОПОЛНЕНИЕ | 1news.az | Новости
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Экономика

Президент Азербайджана: Более 70 процентов ВВП приходится на ненефтяной сектор - ДОПОЛНЕНИЕ

First News Media12:01 - Сегодня
Президент Азербайджана: Более 70 процентов ВВП приходится на ненефтяной сектор - ДОПОЛНЕНИЕ

Хотя Азербайджан благодаря своим значительным финансовым ресурсам может приобрести любую технологию, ключевую роль в устойчивом развитии страны играют человеческий потенциал и накопленный опыт.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев сказал на мероприятии в рамках II Азербайджанского международного инвестиционного форума.

Глава государства отметил, что почти стопроцентная грамотность населения страны и обширная работа, проводимая в сфере образования, играют важную роль в укреплении человеческого капитала.

Подчеркнув успешный опыт управления, накопленный в нефтегазовом секторе, Президент Ильхам Алиев отметил, что, хотя на долю нефти и газа в настоящее время приходится более 90 процентов экспорта страны, сотрудничество с международными партнерами продолжает способствовать снижению их доминирующей роли в экспорте.

10:22

Мы хотим быть очень надежным поставщиком электроэнергии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев сказал на мероприятии в рамках II Азербайджанского международного инвестиционного форума.

Отметив, что Азербайджан экспортирует нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтехимическую продукцию и удобрения, глава государства заявил: «Мы – одна из немногих стран в регионе, которая экспортирует все это. Мы хотим стать крупным экспортером электроэнергии, особенно на европейский рынок».

10:13

Азербайджан географически расположен на Южном Кавказе, но мы стали полноправным членом центральноазиатского региона с политической, экономической и транспортной точек зрения.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев сказал на мероприятии в рамках II Азербайджанского международного инвестиционного форума.

«Конечно, административная система, цифровизация транспорта, таможенные процедуры, которые являются очень открытыми, прозрачными и понятными для инвесторов, а также нормативно-правовая база – все это укрепляет наш потенциал. Даже если геополитическая ситуация в нашем регионе изменится и вернется к той, которая существовала пять лет назад, мы по-прежнему будем оставаться очень привлекательной страной для поставщиков», - отметил глава государства.

10:13

Перевозчики, осуществляющие перевозки через Азербайджан, также должны пользоваться паромом, то есть переправой через Каспийское море.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев заявил на мероприятии в рамках II Азербайджанского международного инвестиционного форума.

«Если вы хотите двигаться в направлении Восток-Запад или Север-Юг, вы должны выбрать Азербайджан», – подчеркнул глава государства, отметив, что Азербайджан действительно находится на перекрестке. «Это два очень важных коридора. Азербайджан – одна из немногих стран, которая активно участвует в обоих».

09:50

Несколько дней назад была принята Государственная программа по горнодобывающей промышленности. Она предусматривает множество мер. Это основные направления нашего развития.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев сказал на мероприятии в рамках II Азербайджанского международного инвестиционного форума.

Подчеркнув, что не следует забывать о нефти и газе, глава государства сказал: «В этом году уже подписано много новых соглашений. Иными словами, нефть и газ будут по-прежнему доминировать в нашей экономике, создавая богатства, которые будут повторно инвестированы».

09:36

Некоторые традиционные цепочки поставок подвержены определенным рискам, что открывает широкие возможности для отечественных и иностранных инвестиций.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев заявил на мероприятии в рамках II Азербайджанского международного инвестиционного форума.

«Обладая дополнительными энергетическими мощностями, мы рассматриваем два направления. Во-первых, как мы можем максимально использовать их внутри страны – для развития искусственного интеллекта и создания дата-центров. Во-вторых, как мы можем их экспортировать», – добавил глава государства.

09:30

Президент Ильхам Алиев объявил приоритетные направления развития экономики нашей страны на мероприятии в рамках II Азербайджанского международного инвестиционного форума.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, отметив несколько приоритетных направлений, глава государства сказал: «Прежде всего, это возобновляемые источники энергии. У нас огромный потенциал. Есть возможности для создания солнечных и ветровых электростанций. Наша цель – максимально сократить потребление природного газа и использовать эти запасы на экспорт. В ближайшие пять лет возобновляемая энергия будет в Азербайджане повсеместно».

09:23

Многие ведущие международные компании считают Азербайджан надежным партнером в различных секторах экономики.

Об этом Президент Ильхам Алиев заявил на мероприятии в рамках II Азербайджанского международного инвестиционного форума.

Глава государства отметил, что в нашей стране сейчас сложились очень благоприятные условия для инвестиций.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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