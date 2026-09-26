В Ярдымлы задержали трех человек с 16 килограммами наркотиков

В Ярдымлинском районе сотрудники полиции провели операцию по пресечению незаконного оборота наркотических средств.

В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны трое ранее судимых лиц, подозреваемых в причастности к незаконному хранению и распространению наркотиков.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo и Министерство внутренних дел Азербайджана, в ходе операции правоохранители задержали В. Шахбазова, И. Абышова и Н. Мамедли.

При проведении оперативных мероприятий у задержанных были обнаружены значительные объемы запрещенных веществ. Всего сотрудники полиции изъяли 16 килограммов наркотических средств, а также 1340 таблеток, содержащих наркотические вещества.

По собранным материалам возбуждено уголовное дело. В отношении всех троих задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по делу продолжаются следственные мероприятия.