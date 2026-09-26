the Burger by Havakand открылся в Баку и пригласил пилотов Формулы 1 попробовать фирменные бургеры - ФОТО

Пока Баку живёт марафоном событий, узбекский бренд the Burger by Havakand решил тоже выйти на старт, только без болида.



У входа в ресторан по адресу: город Баку, улица Зарифы Алиевой, 3, размещён привлекающий внимание баннер, адресованный пилотам:

Ждём вас, бургеры за наш счет!». Первым в списке приглашенных значится самый известный в мире и титулованный гонщик Льюис Хэмильтона.



Fast casual сеть из Узбекистана, ранее вышедшая на рынок Казахстана, таким образом заявила о выходе на рынок региона Кавказ, первой точкой на карте здесь стал Баку.



«Мы готовили экспансию в Баку почти год, долго анализировали рынок, — говорит Эргашев Баходир, генеральный менеджер. — Это важная отправная точка, мы хотим плавно расширять географию узбекистанских брендов, и заходим, удивительно, не с плова. Это челлендж, но продукт настолько качественный, что ажиотаж вокруг него сложился уже на этапе стройки: больше 100 человек в день в среднем заходили за бургерами, это люди из Узбекистана, Казахстана, которые уже знают нашу сеть. Думаю, мы попали в цель.



Для узбекского ресторанного рынка это редкий случай, когда локальный бренд выходит за пределы страны не через франшизу, а через громкий жест. Пока неизвестно, откликнется ли кто-то из пилотов, но главную гонку за внимание бренд, похоже, уже выиграл.»