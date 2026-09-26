На AIIF 2026 состоялась церемония обмена документами - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

26 сентября с участием Президента Ильхама Алиева состоялась церемония обмена документами, подписанными в рамках второго Азербайджанского международного инвестиционного форума.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, «Окончательным инвестиционным решением о полномасштабной разработке газоконденсатного месторождения «Абшерон» между SOCAR, XRG и TotalEnergies» обменялись президент SOCAR Ровшан Наджаф, президент TotalEnergies по разведке и добыче Николас Терраз и директор административного аппарата исполнительного офиса ADNOC/XRG Омар Аль-Сувайди.

«Рамочным соглашением о стратегическом партнерстве между SOCAR и Comstock Resources» обменялись президент SOCAR Ровшан Наджаф и главный финансовый директор и президент компании Comstock Роланд Бернс.

«Меморандумом о взаимопонимании между SOCAR и компанией Apollo о стратегическом партнерстве по инвестициям в проекты разведки и добычи upstream» обменялись президент SOCAR Ровшан Наджаф и управляющий директор компании Apollo Джонатан Бар.

«Меморандумом о взаимопонимании между SOCAR и компанией Securing Energy for Europe GmbH (SEFE) о сотрудничестве в сфере природного газа, СПГ, энергетической безопасности, развития энергетической инфраструктуры и проектов добычи» обменялись президент SOCAR Ровшан Наджаф и управляющий директор компании SEFE Александер Демидов.

«Протоколом между SOCAR и итальянской компанией Eni S.p.A. о завершении операции по приобретению 10-процентной доли участия в проекте разработки нефтегазового месторождения Baleine в Республике Кот-д'Ивуар» обменялись президент SOCAR Ровшан Наджаф и руководитель компании Eni по Центральноазиатскому региону Сегер Хойтинк.

«Соглашением между SOCAR и ExxonMobil о разведке, разработке и долевом разделе добычи нетрадиционных углеводородных ресурсов в бассейне Средней Куры Азербайджанской Республики» обменялись президент SOCAR Ровшан Наджаф и глобальный менеджер корпорации ExxonMobil по разведке нетрадиционных месторождений Кит Симпсон.

«Соглашением о партнерстве на платформе Oracle Alloy между SOCAR и компанией Oracle» обменялись президент SOCAR Ровшан Наджаф и старший вице-президент компании Oracle по технологическому инжинирингу в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки Джейсон Рис.

«Соглашением о стратегическом сотрудничестве между SOCAR и VNG» обменялись президент SOCAR Ровшан Наджаф и управляющий директор компании VNG AG Константин Герцог фон Ольденбург.

«Договором о трехстороннем совместном предприятии между Фондом развития бизнеса Азербайджана и индийской компанией UFlex Group» обменялись председатель правления Фонда развития бизнеса Азербайджана Ульви Мансуров и председатель совета директоров и генеральный директор UFlex Group Ашок Чатурведи.

«Соглашением о стратегическом партнерстве и инвестиционных рамках между Министерством экономики Азербайджанской Республики и компанией Carlsberg Group» обменялись министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и исполнительный вице-президент Carlsberg Group по Центральной и Восточной Европе и Индии Никос Калайцидакис.

«Инвестиционным договором между полномочной структурой Свободной экономической зоны Алят и компанией Hong Kong Renteng International Trade Co. Limited обменялись председатель правления полномочной структуры Свободной экономической зоны Алят Валех Алескеров и председатель правления компании Hong Kong Renteng International Trade Co. Limited Ян Сюэрень.

11:50

26 сентября с участием Президента Ильхама Алиева состоялась церемония обмена документами, подписанными в рамках второго Азербайджанского международного инвестиционного форума.