Эмин Агаларов: Sea Breeze включен в международную инвестиционную карту

Компания Sea Breeze включена в международную инвестиционную карту.

Как сообщает 1news.az, об этом сказал владелец и основатель Sea Breeze, президент компании Agalarov Development Эмин Агаларов на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

По его словам, на данный момент компанией в рамках Sea Breeze выполнено лишь 10-15% запланированных работ:

"Мы вернулись к первоначальному генплану и многократно его пересмотрели. Мы находимся в очень тесном контакте с городской администрацией, Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре и получаем большую поддержку. Даже в рамках этого форума многие международные инвестиционные фонды рассматривают различные направления для инвестиций в Азербайджане. Считаю, что Sea Breeze входит в десятку самых перспективных проектов, которые стоит рассмотреть".

Агаларов отметил, что все задуманное планируется реализовать в течение следующих 7-8 лет:

"Мы работаем с Zaha Hadid, Chapman Taylor, CallisonRTKL и многими другими ведущими архитекторами. Мы считаем, что это может быть безопасный, новый, динамичный и современный город, где вместо автомобилей можно передвигаться на гольф-карах и использовать экологически чистую энергию. В мире строится очень мало новых городов. Я думаю, что с современными параметрами в некоторых частях мира, например, в США или Европе, реализовать такой проект невозможно. Однако в такой стране, как Азербайджан, вполне возможно построить новый город с нуля, основываясь на необходимом генеральном плане, и чтобы люди могли комфортно там жить или путешествовать в качестве туристов".

Глава компании подчеркнул, что после привлечения брендов становится легче привлекать других инвесторов: "Это верная модель не только для строительной отрасли, но и для индустрии моды. Мы применяем эту модель к строительной отрасли. Мы считаем, что Азербайджан готов к брендированным жилым комплексам (branded residences), и верим, что сегодня любой бренд может быть интегрирован в наш проект. На данный момент мы подписали около 20 контрактов под разными названиями и продолжаем расширять этот список".