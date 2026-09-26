В Лачине трактор подорвался на мине

25 сентября в селе Финге освобожденного от оккупации Лачинского района произошел разрыв мины.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, информацию об этом совместно распространили пресс-службы Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию (ANAMA).

Сообщается, что трактор, которым управлял житель Агджабединского района Гулиев Ульфат Садай оглу, 1992 года рождения, подорвался на мине на неразминированной территории. В результате инцидента никто не пострадал.

В Лачинской районной прокуратуре ведется расследование по данному факту.

«ANAMA, Министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура еще раз призывают граждан соблюдать правила безопасности, обращать внимание на знаки минной опасности, не прикасаться к подозрительным предметам, не заходить в незнакомые места и на территории, где проводятся работы по ограждению!» — говорится в сообщении пресс-служб.