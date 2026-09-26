Министр: в Азербайджане выплаты социальных пособий и пенсий выросли в 5 раз

В 2018–2026 годах было реализовано 5 крупных пакетов социальных реформ. С ежегодным дополнительным финансовым объемом в 8 миллиардов манатов эти реформы охватили 4 миллиона человек.

Как сообщает 1news.az, об этом на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме в ходе панели «Инвестиции в человеческий капитал и навыки будущего» заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев.

Министр отметил, что повышение социального благосостояния населения составляет основу концепции сильного социального государства в Азербайджане.

По его словам, в результате реализованных мер минимальная заработная плата выросла в 3,1 раза, минимальная пенсия — в 2,9 раза, а среднемесячная пенсия — в 2,6 раза.

«Объем выплат социальных пособий и президентских пенсий вырос в 5 раз и достиг 2,1 миллиарда манатов. За этот же период число обеспеченных работой увеличилось в 3,6 раза, привлеченных к программе самозанятости — в 2,7 раза, привлеченных к профессиональной подготовке — в 7,1 раза, а число охваченных выплатами по страхованию от безработицы — в 4,3 раза», — сказал А. Алиев.

Министр подчеркнул, что за аналогичный период количество трудовых договоров увеличилось на 44,6% и достигло 1,86 миллиона, а фонд заработной платы вырос в 3,4 раза.

«Эти показатели отражают не только укрепление системы социальной защиты в нашей стране, но и результаты последовательной политики, направленной на легализацию трудовых отношений и повышение прозрачности рынка труда», — добавил он.

А. Алиев также отметил успешное осуществление цифровой трансформации в сфере социальной защиты и занятости.

«В настоящее время 90% из 152 услуг, оказываемых министерством, электронизированы, в том числе запущено 55 проактивных услуг. Обеспечена интеграция наших электронных систем с информационными базами около 80 учреждений», — сообщил министр.

По его словам, через подсистему «Труд и занятость» в электронном формате было заключено 97% трудовых договоров.