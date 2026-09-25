Сахиль Бабаев: До 2030 года доля нефтяных доходов в бюджете будет снижена до 30 процентов - ДОПОЛНЕНО
До 2030 года предусматривается снижение доли нефтяных доходов в доходах государственного бюджета до 30 процентов.
Как сообщает 1news.az, об этом сказал министр финансов Сахиль Бабаев в ходе выступления на сессии «Сотрудничество в международной финансовой сфере: укрепление партнерства для экономического роста», прошедшей в рамках II Азербайджанского международного инвестиционного форума.
Министр отметил, что экономика Азербайджана развивается на основе устойчивых макроэкономических устоев, и в экономическом росте обеспечивается ведущая роль ненефтяного сектора.
«Одним из основных направлений среднесрочной фискальной политики является поэтапное снижение зависимости государственных финансов от нефтяных доходов. В этих рамках до 2030 года планируется уменьшить долю нефтяных доходов в доходах государственного бюджета до 30 процентов», — подчеркнул С. Бабаев.
Он акцентировал внимание на том, что правильно ориентированная фискальная база служит одной из главных опор макроэкономической стабильности.
«Целью является последовательное сокращение ненефтяного дефицита и удержание отношения государственного долга к ВВП на устойчивом уровне в среднесрочном периоде. Крупномасштабные же стратегические валютные резервы укрепляют возможности Азербайджана по противостоянию внешним шокам», — заявил министр.
С. Бабаев добавил, что сильные фискальные буферы и макроэкономическая стабильность позволили Азербайджану получить суверенные кредитные рейтинги инвестиционного уровня от международных рейтинговых агентств.
17:00
До 2030 года предусматривается снижение доли нефтяных доходов в доходах государственного бюджета до 30 процентов.
Как сообщает 1news.az, об этом сказал министр финансов Сахиль Бабаев в ходе выступления на сессии «Сотрудничество в международной финансовой сфере: укрепление партнерства для экономического роста», прошедшей в рамках II Азербайджанского международного инвестиционного форума.
Министр отметил, что экономика Азербайджана развивается на основе устойчивых макроэкономических устоев, и в экономическом росте обеспечивается ведущая роль ненефтяного сектора.
«Одним из основных направлений среднесрочной фискальной политики является поэтапное снижение зависимости государственных финансов от нефтяных доходов. В этих рамках до 2030 года планируется уменьшить долю нефтяных доходов в доходах государственного бюджета до 30 процентов», — подчеркнул С. Бабаев.
Он акцентировал внимание на том, что правильно ориентированная фискальная база служит одной из главных опор макроэкономической стабильности.
«Целью является последовательное сокращение ненефтяного дефицита и удержание отношения государственного долга к ВВП на устойчивом уровне в среднесрочном периоде. Крупномасштабные же стратегические валютные резервы укрепляют возможности Азербайджана по противостоянию внешним шокам», — заявил министр.
С. Бабаев добавил, что сильные фискальные буферы и макроэкономическая стабильность позволили Азербайджану получить суверенные кредитные рейтинги инвестиционного уровня от международных рейтинговых агентств.