 Сахиль Бабаев: До 2030 года доля нефтяных доходов в бюджете будет снижена до 30 процентов - ДОПОЛНЕНО | 1news.az | Новости
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Сахиль Бабаев: До 2030 года доля нефтяных доходов в бюджете будет снижена до 30 процентов - ДОПОЛНЕНО

Гафар Агаев17:08 - Сегодня
Сахиль Бабаев: До 2030 года доля нефтяных доходов в бюджете будет снижена до 30 процентов - ДОПОЛНЕНО

До 2030 года предусматривается снижение доли нефтяных доходов в доходах государственного бюджета до 30 процентов.

Как сообщает 1news.az, об этом сказал министр финансов Сахиль Бабаев в ходе выступления на сессии «Сотрудничество в международной финансовой сфере: укрепление партнерства для экономического роста», прошедшей в рамках II Азербайджанского международного инвестиционного форума.

Министр отметил, что экономика Азербайджана развивается на основе устойчивых макроэкономических устоев, и в экономическом росте обеспечивается ведущая роль ненефтяного сектора.

«Одним из основных направлений среднесрочной фискальной политики является поэтапное снижение зависимости государственных финансов от нефтяных доходов. В этих рамках до 2030 года планируется уменьшить долю нефтяных доходов в доходах государственного бюджета до 30 процентов», — подчеркнул С. Бабаев.

Он акцентировал внимание на том, что правильно ориентированная фискальная база служит одной из главных опор макроэкономической стабильности.

«Целью является последовательное сокращение ненефтяного дефицита и удержание отношения государственного долга к ВВП на устойчивом уровне в среднесрочном периоде. Крупномасштабные же стратегические валютные резервы укрепляют возможности Азербайджана по противостоянию внешним шокам», — заявил министр.

С. Бабаев добавил, что сильные фискальные буферы и макроэкономическая стабильность позволили Азербайджану получить суверенные кредитные рейтинги инвестиционного уровня от международных рейтинговых агентств.

17:00

До 2030 года предусматривается снижение доли нефтяных доходов в доходах государственного бюджета до 30 процентов.

Как сообщает 1news.az, об этом сказал министр финансов Сахиль Бабаев в ходе выступления на сессии «Сотрудничество в международной финансовой сфере: укрепление партнерства для экономического роста», прошедшей в рамках II Азербайджанского международного инвестиционного форума.

Министр отметил, что экономика Азербайджана развивается на основе устойчивых макроэкономических устоев, и в экономическом росте обеспечивается ведущая роль ненефтяного сектора.

«Одним из основных направлений среднесрочной фискальной политики является поэтапное снижение зависимости государственных финансов от нефтяных доходов. В этих рамках до 2030 года планируется уменьшить долю нефтяных доходов в доходах государственного бюджета до 30 процентов», — подчеркнул С. Бабаев.

Он акцентировал внимание на том, что правильно ориентированная фискальная база служит одной из главных опор макроэкономической стабильности.

«Целью является последовательное сокращение ненефтяного дефицита и удержание отношения государственного долга к ВВП на устойчивом уровне в среднесрочном периоде. Крупномасштабные же стратегические валютные резервы укрепляют возможности Азербайджана по противостоянию внешним шокам», — заявил министр.

С. Бабаев добавил, что сильные фискальные буферы и макроэкономическая стабильность позволили Азербайджану получить суверенные кредитные рейтинги инвестиционного уровня от международных рейтинговых агентств.

 

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