В Гарадагском районе зафиксировано извержение грязевого вулкана — ОБНОВЛЕНО

В Гарадагском районе Баку утром произошло извержение грязевого вулкана. Природное явление было зарегистрировано в 07:32 по местному времени.

Как сообщает Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, информация об извержении поступила в ходе мониторинга сейсмической активности и геологических процессов на территории региона.

Специалисты фиксируют происходящие изменения и продолжают наблюдение за ситуацией.

Дополнительные сведения о характере и последствиях извержения будут представлены при наличии новой информации.