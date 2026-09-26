В Гарадагском районе зафиксировано извержение грязевого вулкана — ОБНОВЛЕНО
В Гарадагском районе Баку утром произошло извержение грязевого вулкана. Природное явление было зарегистрировано в 07:32 по местному времени.
Как сообщает Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, информация об извержении поступила в ходе мониторинга сейсмической активности и геологических процессов на территории региона.
Специалисты фиксируют происходящие изменения и продолжают наблюдение за ситуацией.
Дополнительные сведения о характере и последствиях извержения будут представлены при наличии новой информации.
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